Matteo Berrettini ha una fidanzata: il tennista romano ha pubblicato un selfie con Vanessa Bellini, ballerina che ha partecipato ad Amici.

Matteo Berrettini ha reso ufficiale con un selfie la storia d’amore con Vanessa Bellini: siamo nel campo del gossip e possiamo anteporre a questa notizia il fatto che ci piacerebbe parlare del tennista romano per le sue vittorie sul campo, ma purtroppo in questi ultimi tempi l’attività professionale procede a rilento.

Nel frattempo, sempre nella speranza di riprendere quota dopo gli infortuni che hanno purtroppo frenato una carriera che lo aveva portato in finale a Wimbledon, nella Top Ten del ranking Atp e alle Finals di fine anno, Berrettini ha fatto sapere al mondo di avere una nuova fidanzata.

L’ultima storia ufficiale era stata quella con Melissa Satta, ma sono passati quasi due anni dalla separazione; da quel momento gli amanti del gossip hanno provato a intercettare una potenziale nuova fiamma di Matteo, si era parlato di Federica Lelli ma soprattutto di Sarah Toscano, negli ultimi tempi.

Era stata però la cantante, ex concorrente di Amici, a smentire tutto in un’intervista, rivelando di non conoscere nemmeno Berettini (sul piano personale) e di aver interagito con lui soltanto tramite uno scambio sui social. Adesso invece, come già anticipato da Diva Donna, lo stesso Berrettini sembra ufficializzare la sua relazione con Valeria Bellini.

Abbiamo parlato di Sarah Toscano e, chissà, forse quei messaggi che Matteo Berrettini ha scambiato con lei sono realmente serviti alla frequentazione tra lui e Vanessa Bellini, che ha poi portato al fidanzamento ufficiale (che secondo alcuni avrebbe già qualche mese). Infatti, la nuova fiamma del tennista romano ha partecipato lei pure ad Amici, anche se due anni prima rispetto all’edizione poi vinta da Sarah Toscano, che rispetto a lei ha quattro anni in meno. Questo davvero non lo sappiamo, è un’illazione del tutto personale che però non cancella il fatto che, a quanto pare, Matteo Berrettini abbia nuovamente trovato l’amore.

Certo un selfie in un ascensore può essere interpretato in vari modi, ma di questi tempi un personaggio pubblico sa bene che postare una foto anche “innocente” può dare adito a commenti impazziti; evidentemente, se il tennista ha deciso di pubblicare questa immagine è perché davvero qualcosa di ufficiale c’è. Magari arriverà anche una dichiarazione a breve, da parte sua o della ballerina; rallegrandoci per la storia tra Berrettini e Vanessa Bellini, continuiamo comunque ad augurarci che l’azzurro possa presto tornare a essere realmente competitivo su un campo da tennis, e che magari torni anche a vincere qualcosa di importante.