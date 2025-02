MATTEO BERRETTINI KO A ROTTERDAM: VINCE GRIEKSPOOR

Continua a rilento il rientro di Matteo Berrettini a grandi livelli: purtroppo la notizia di pochi minuti fa è la sconfitta al primo turno del torneo di Rotterdam, categoria Atp 500 e dunque abbastanza importante (la testa di serie numero 1 è Carlos Alcaraz ma è presente anche Daniil Medvedev, inizialmente era iscritto anche Jannik Sinner che però dopo la vittoria agli Australian Open ha cambiato i suoi programmi). Ad ogni buon conto, Berrettini ha perso contro Tallon Griekspoor: risultato 3-6 7-6 6-7 al termine di una battaglia durata due ore e 25 minuti, sarà l’olandese dunque a sfidare Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale.

Partita comunque bella, che ci dice come Berrettini sia sulla buona strada: dopo aver perso il primo set il romano ha reagito alla grande, ha servito benissimo nel corso del secondo set e, pur sprecando un set point sul 5-4, ha comunque dominato il tie break volando da 1-1 a 6-2 conquistando quattro opportunità di impattare il match. Ha sfruttato la prima e così è arrivato al parziale decisivo, che purtroppo non è andato come sperato anche perché Griekspoor ha continuato a fare benissimo in battuta, nel terzo set zero palle break da una parte e dall’altra e dunque si è andati ancora una volta al tie break.

GRIEKSPOOR GIOCA MEGLIO DI BERRETTINI

Qui purtroppo Matteo Berrettini ha accusato anche la stanchezza: le finali di Coppa Davis, in cui aveva incrociato Griekspoor in finale pur non giocandoci contro (a lui era toccato Botic Van de Zandschulp, secondo il regolamento), ci aveva riconsegnato il romano in ottima forma ma naturalmente gli impegni ravvicinati influiscono sul fisico di un atleta che è stato fuori a lungo, come del resto si era già visto nella sconfitta agli Australian Open per mano di Holger Rune. Dunque Berrettini è arrivato al tie break ed è anche andato a condurlo per 4-3, con un bel ribaltone sancito da due punti consecutivi; poi però ha subito il grande ritorno di Griekspoor.

L’olandese ha piazzato quattro punti consecutivi e ha chiuso: come già detto sfiderà Tsitsipas agli ottavi, l’Italia ha ora in campo Mattia Bellucci (contro Medvedev) e ha già avanti Andrea Vavassori, che ha approfittato del ritiro di Félix Auger-Aliassime sul risultato di un set pari. Per Matteo Berrettini un’eliminazione che si poteva mettere in conto contro un avversario che su queste superfici ha più volte dimostrato di essere temibile; il percorso di Berrettini continua, oggi è numero 33 del ranking Atp ma per arrivare a quella Top 10 che sembrava poter essere una costante ci vorrà ancora del tempo.