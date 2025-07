Matteo Berrettini, spunta una nuova fiamma! Il tennista paparazzato con una ballerina del tour di Marracash: flirt o semplice amicizia?

Matteo Berrettini si è fidanzato? Il famoso tennista potrebbe aver trovato una compagna. Nelle ultime ore circola una voce che lo vedrebbe a fianco di una misteriosa ragazza mora, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cos’è successo e di chi si tratterebbe. Il campione di tennis finisce spesso al centro della cronaca rosa, dato che oltre ad essere un grande sportivo, genera grande curiosità sotto il punto di vista sentimentale.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming gara video tv, GP Repubblica Ceca 2025 Brno: domina Marc Marquez! (20 luglio)

Infatti, il tennista risulta essere molto corteggiato per via della sua bellezza e della sua personalità. Riguardo alla sua vita privata si sa molto poco, se non che nel 2024 aveva annunciato la fine della storia d’amore con l’ex fidanzata Melissa Satta generando il caos sui social. Successivamente Matteo Berrettini si è fidanzato con Federica Lelli, ma il loro rapporto è finito presto e il tennista pare essere single. Nelle ultime ore, però, girano voci su una nuova frequentazione. Di chi si tratterebbe?

Francesco Totti e la figlia Chanel non si parlano più? "Alti e bassi tra loro"/ "Silenzio crescente"

Matteo Berrettini, la fidanzata è una ballerina di Marracash? Cos’hanno scoperto i fan

Matteo Berrettini è stato paparazzato da Diva e Donna che ha mostrato alcuni scatti in cui viene ritratto insieme ad una ragazza dai capelli scuri. I due sembravano essere molto complici e hanno pranzato insieme dopo aver passato tutta la giornata al mare. Al momento non si sa chi sia questa ragazza misteriosa, ma qualcuno pare averla beccata sui social.

La nuova fidanzata di Matteo Berrettini potrebbe essere una ballerina che attualmente si trova in tour per i concerti di Marracash. Almeno, questo è quello che si legge su X, dove alcuni fan hanno riconosciuto la ragazza. Qualcuno ipotizza addirittura che si siano conosciuti dopo lo show del concerto del rapper a Torino, dato che proprio dopo il concerto i due hanno iniziato a seguirsi sui social. Ad ogni modo, Matteo Berrettini non ha ancora confermato o negato nulla, ma se la ballerina fosse davvero la sua fidanzata, presto si scoprirebbe tutta la verità. Quello che i fan del tennista si augurano è solo il meglio per lui, anche in amore.

Caduta Marc Marquez/ Video MotoGp: lo spagnolo a terra a Brno, sfuma la pole position (19 luglio 2025)