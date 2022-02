Matteo Berrettini/ “Io a Sanremo, tremo ancora un pochino all’idea”

Tra i tanti ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022, Matteo Berrettini è stato ospite di Oggi è un altro giorno. Il tennista italiano ha esordito così, commentando l’esperienza sul palco dell’Ariston: «È stato emozionante, bellissimo, tremo ancora un pochino all’idea. È stato veramente bello».

Certo, l’emozione di salire sul palco di Sanremo non è la stessa di giocare una partita di tennis: «L’adrenalina è completamente diversa. Mi sono allenato una vita per giocare a tennis, ma non mi sono allenato per stare sul palco di Sanremo, quindi non ero pronto (ride, ndr)». Poi Matteo Berrettini ha parlato dei grandi risultati nell’ultimo periodo: «Quando ho iniziato a giocare a tennis, quando ho iniziato a fare il professionista, non avrei mai pensato di arrivare dove sono ora. Sarebbe bellissimo vincere uno Slam, ci sono andato vicino a Wimbledon. Ma il 2021 è stata l’annata migliore per lo sport italiani, continuiamo a spingere e ad andare avanti».

MATTEO BERRETTINI: “SONO CONTENTISSIMO PER I MANESKIN”

L’intervista di Serena Bortone si è poi spostata sulla musica e in particolare su quanto successo ieri sera nel corso della prima serata di Sanremo 2022. Matteo Berrettini ha ammesso di amare in particolare un concorrente del Festival: «Prima di entrare hanno cantato Mahmood & Blanco, si capiva pochissimo. L’ho riascoltata e mi è piaciuta tantissimo, poi io li seguo anche al di là del Festival». Tra gli ospiti della serata anche i Maneskin, Matteo Berrettini ha dedicato parole importanti per il gruppo guidato da Damiano: «I Maneskin sono stati bravissimi, li seguo dagli arbori: sono contentissimo per il successo che hanno avuto. Damiano si è messo a piangere sul palco, significa che sono rimasti quelli di sempre e gli auguro veramente il meglio. Canzone preferita? Marlena torna a casa».

