Matteo Bettanti, incidente choc: il ventunenne cestista si è schiantato con la sua Ferrari ed è in condizioni gravissime.

MATTEO BETTANTI, CODICE ROSSO DOPO INCIDENTE IN AUTO

Una notizia tremenda scuote il basket italiano: come riportano i media locali, Matteo Bettanti è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Niguarda, a Milano, dopo un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo della Ferrari.

Si tratta di un giocatore di basket, che giocava per il Vigevano (Serie B); lui alla guida, a bordo della Ferrari blu a due posti anche Alberto Righini, imprenditore che era stato presidente di ANCE Pavia, il quale ha avuto la meglio e, portato all’ospedale di Pavia, è in condizioni migliori con i soccorsi che sono riusciti a stabilizzarlo sul posto.

Ad avere la peggio invece è stato Bettanti: come riportato, le sue condizioni sono gravissime tanto che è stato necessario il trasporto in elicottero presso il Niguarda. L’incidente, stando alle dinamiche descritte, è avvenuto in Corso Genova.

Bettanti, che appunto era alla guida, avrebbe perso il controllo dell’auto forse per l’eccessiva velocità, schiantandosi contro la vetrina di un negozio. L’intervento di Vigili del Fuoco e Croce Garlaschese è stato tempestivo, ma potrebbe non bastare: sono ore di grande ansia.

CHI È MATTEO BETTANTI

Matteo Bettanti, protagonista del gravissimo incidente occorso la sera di domenica 9 novembre, ha concluso lo scorso anno la sua stagione con la Elachem Vigevano; per questa stagione invece ha firmato con la Nervianese (in provincia di Milano) ma era fermo per un infortunio alla caviglia. Per recuperare, si era affidato a Tommaso Marino: ex cestista che ha anche vinto lo scudetto con la Mens Sana Siena (sia pure da comprimario, essendo molto giovane all’epoca).

Oggi è volto noto in tv (lavora su Prime Video, precedentemente su Sky) e possiede una struttura chiamata M4 Training. Sui social network lo stesso Marino era solito condividere i progressi di Matteo Bettanti che, ventunenne, sperava di tornare presto a calcare i parquet: adesso questo bruttissimo incidente che rischia davvero di portarlo via, noi possiamo solo pregare e sperare che accada qualcosa di positivo, anche se per il momento il quadro è realmente molto negativo.

