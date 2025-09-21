Si accende il gossip su Matteo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli: è single o fidanzato? Vita privata nel mistero per il giovane tenore...

Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti, sta vivendo un periodo magico dal punto di vista professionale. L’artista si sta ritagliando sempre più un suo spazio nel panorama musicale, grazie ad un talento puro che ci ricorda inevitabilmente quello del padre. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Matteo Bocelli ha commentato con entusiasmo questo particolare periodo della sua vita, aprendosi anche sulla sua sfera privata e sul suo passato, non sempre facile.

Parlando delle sfide più difficili che si è ritrovato ad affrontare in questi ventisette anni, uno spazio importante lo occupa la separazione dei genitori. Quando papà Andrea e mamma Enrica si separarono, infatti, Matteo soffrì moltissimo e non ne ha mai fatto mistero.

“Ci sono delle immagini indelebili che si fa fatica a cancellare. Credo che ogni figlio di divorziati, chi più, chi meno, ne soffra e si porti dentro questa cosa. Loro sono stati piuttosto bravi però…”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il giovane tenore. Per quanto concerne il rapporto con il papà, Matteo ha spiegato che il padre ha saputo dosare tenerezza e atteggiamenti più severi, dandogli grandi insegnamenti.

Sul fronte della vita sentimentale, il quesito sulla presunta fidanzata non lo intacca più di tanto. Anche perché ad oggi il cantante sembra essere serenamente single. “Penso che sposarsi e fare figli siano, almeno nel mio caso, delle cose che si sono spostate in avanti…”, ha infatti precisato il figlio d’arte.