Matteo Bocelli chi è il figlio di Andrea Bocelli/ Il legame con Céline Dion e Leonardo Di Caprio

Matteo Bocelli è il figlio del famosissimo tenore Andrea Bocelli. Gli appassionati del genere ricordano sicuramente il duetto con il padre sulle note della hit mondiale Fall on Me, capace di superare i trecento milioni di stream. Adesso Matteo Bocelli ha ventitré anni, è il secondo figlio del celebre tenore e della sua prima moglie Enrica Cenzatti. Come il papà ama la musica e sta cercando di farsi spazio in questo mondo coltivando il suo talento giorno dopo giorno.

Matteo Bocelli, singolo “Dimmi” nella playlist di Radio Zeta/ Una ballata romantica

Tra una lezione e l’altra, Matteo Bocelli sta già lavorando al suo primo album di inediti. Ad oggi conosciamo tre singoli, tra cui Solo, Close e l’ultimo Dimmi, pezzo realizzato insieme a Mahmood e a Sylvia Tofany. “Si tratta di un inno all’amore”, ha raccontato il giovane artista a proposito del nuovo brano, in una recente intervista.

Enrica Cenzatti, Matteo e Amos, ex moglie e figli Andrea Bocelli/ L'amore e...

Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli: un’anima romantica

“Mi sono sempre definito un’anima romantica: sin da ragazzino mi divertivo a cantare pezzi lenti e d’amore. Per la prima volta porto al pubblico un motivo vicino alla mia essenza: dentro mi sento un antico che si nutre di passione”, ha spiegato il polistrumentista ventiquattrenne. Nonostante la giovane età, Matteo Bocelli può vantare diverse esperienze di primissimo livello, tra cui un set fotografico in compagnia di Jennifer Lopez e la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2021, dove ha cantato insieme al papà. Inoltre, secondo i ben informati, il figlio d’arte avrebbe numerosi amici, tutti di respiro internazionale: da Ed Sheeran a Nicole Scherzinger, passando per Céline Dion e Leonardo Di Caprio.

LEGGI ANCHE:

MATTEO BOCELLI, FIGLIO ANDREA BOCELLI/ Carriera, vita privata e sue frequentazioni ‘vip’

© RIPRODUZIONE RISERVATA