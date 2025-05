Tra i figli di Andrea Bocelli che hanno seguito le sue orme c’è Matteo Bocelli, il secondogenito, nato dopo Amos. Matteo è nato dall’amore tra il famoso cantante lirico ed Enrica Cenzatti: fin da bambino è stato immerso nel mondo della musica e dell’arte, appassionandosi dunque fin da piccolino al canto. Per questa ragione il papà lo ha iscritto al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. A 21 anni, giovanissimo, ha firmato il suo primo contratto con la Capital Records, collaborando anche con il papà per diversi progetti e brani. Nel corso della sua carriera Matteo ha pubblicato due album: il primo, in collaborazione con il papà, nel 2022, mentre il secondo che porta il suo nome l’anno successivo.

Oltre ad avere successo come cantante, Matteo Bocelli, ha avviato anche una carriera come modello, collaborando con brand particolarmente importanti e noti come ad esempio Guess e ancora Bulgari. La carriera nel mondo della musica è però primaria per Matteo Bocelli, che continua a portare il suo talento in giro per il mondo con numerosi concerti in Italia e non solo. Il cantante ha infatti ereditato il grande talento dal papà, e ha deciso di seguirne le orme, così come ha fatto anche la sorella più piccola Virginia. I tre si sono spesso esibiti insieme.

Matteo Bocelli ha scelto di seguire le orme del papà nel mondo della musica, avviando la sua carriera di gran successo. “Il rapporto tra noi è sempre stato bellissimo. Al di là del fatto che condividiamo tante passioni, stiamo bene insieme” ha raccontato il figlio di Andrea Bocelli, spiegando che non mancano ovviamente, come in tutte le famiglie, le discussioni. Proprio Matteo è molto amato dalle donne tanto che, sempre a Vanity Fair, ha ammesso di ricevere molte lettere e fiori: non sappiamo però se sia o meno fidanzato.