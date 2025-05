Matteo Bocelli non è conosciuto solamente per essere il figlio del noto tenore Andrea Bocelli, ma anche per essere a sua volta un cantante con un grande talento, ereditato senza dubbio dal papà. Nato nel 1997 a Forte dei Marmi, Matteo ha ereditato la passione per la musica dai genitori: è cresciuto, infatti, in un ambiente molto stimolante dove l’arte – di ogni tipo – era pane quotidiano. Per questa ragione Matteo non ha potuto far altro che seguire la sua inclinazione che il caso – o la genetica – ha voluto che corrispondesse proprio a quella del papà. La mamma di Matteo Bocelli, Enrica Cenzatti, è la prima moglie di Andrea Bocelli: a sua volta Matteo ha un fratello, Amos, e una sorella da parte del papà, Virginia, nata dalla sua seconda moglie Veronica.

Ma chi è Matteo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli, e cosa sappiamo sulla sua carriera? Matteo ha mostrato una naturale inclinazione per il mondo della musica già da giovanissimo: ha ereditato infatti la voce dal papà e per questo è stato naturale per lui iscriversi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Dopo essersi diplomato, ha firmato il suo primo contratto da cantante con la Capital Records, cominciando così ad incidere i suoi primi singoli e album.

Matteo Bocelli, chi è il figlio di Andrea Bocelli: il lavoro con il papà

Matteo Bocelli si è trovato a collaborare in più occasioni anche con il papà. Nel 2018, i due hanno duettato nel brano “Fall on me”: un’esibizione che ha fatto il giro del mondo. Nel 2022, Matteo ha pubblicato un disco natalizio proprio in collaborazione con il padre, al quale è profondamente legato. Varie, però, anche le apparizioni televisive: è stato ad esempio conduttore della cerimonia dei David di Donatello mentre nella diciottesima edizione di Ballando con le Stelle ha preso parte allo show come concorrente, facendosi conoscere anche personalmente.