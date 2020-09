Matteo Bocelli e Belen Rodriguez, flirt in corso?/ “I due a Capri…”

A Matteo Bocelli piacciono le donne non c’è che dire e sempre di più il gossip tira fuori il suo amore quando si tratta di flirt e possibili amori estivi (e non). Se nei giorni scorsi il suo nome è stato affiancato a quella della bella Miss Italia Carolina Stramare, oggi quello che viene fuori è che il figlio di Andrea Bocelli potrebbe essere interessato a Belen Rodriguez. Quella che sta vivendo l’argentina è sicuramente un’estate molto movimentata se parliamo di amore e di gossip e, in particolare, tenendo conto solo delle copertine e delle foto pubblicate in queste settimane, l’abbiamo vista prima alle prese con un breve flirt con Gianmaria Antinolfi e poi con il bell’Antonio Spinalbese che dovrebbe essere con lei anche in quest’ultimo scorcio di estate.

MATTEO BOCELLI PRONTO A CORTEGGIARE BELEN RODRIGUEZ?

Secondo Dagospia, però, sembra proprio che Matteo Bocelli non si sia fermato davanti ai rumors e ai gossip estivi e che proprio nei giorni scorsi, approfittando della bella e romantica serata di gala a Capri, avrebbe mostrato il suo interesse per Belen Rodriguez. Chi la segue sui social sa bene che l’argentina ha preso parte all’evento in uno splendido abito con spacco insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e sicuramente le due avranno attirato lo sguardo di tutti e, perché no, anche quello di Matteo Bocelli che non le “avrebbe tolto gli occhi di dosso per tutta la serata”. “Le sorelle Rodriguez, di ritorno da Ibiza, in barca per una gita al largo di Capri, si sono messe a ballare e cantare alcune canzoni in spagnolo che parlavano di amore e tradimento. Il tutto culminato nella frase cantata a squarciagola: “Porque su novio a ella la enganaba”, ovvero in italiano: “Perché il suo ragazzo la ingannava”. A Capri hanno partecipato a una festa dove si dice che Matteo Bocelli non staccasse gli occhi da Belen. Sarebbero una gran bella coppia”. Solo l’ennesimo gossip infondato?



