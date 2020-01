Matteo Bocelli, figlio Andrea/ “Ha manifestato il desiderio improvviso di cantare”

Matteo Bocelli è il figlio di Andrea Bocelli, il tenore ospite dell’evento televisivo “Danza con me” di Roberto Bolle. L’etoile della danza mondiale torna in prima serata mercoledì 1 gennaio 2020 su Rai1 con uno show unico nel suo genere con la partecipazione di tantissimi ospiti di fama internazionale. Tra questi ci sarà anche Andrea Bocelli, il tenore candidato ai Grammy Awards 2020 con il suo ultimo album “Si”. Non ci sarà il figlio Matteo, giovane promessa della musica lirica, che in questi giorni tramite i social ha smentito la sua presenza a Sanremo 2020: “vorrei davvero ringraziare per l’entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori ma devo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al Festival di Sanremo 2020. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e spero un giorno di poterne far parte anche io”.

Andrea Bocelli: “Matteo ha manifestato il desiderio improvviso di cantare”

La passione per la musica e per il canto hanno sempre fatto parte della vita di Matteo Bocelli. Del resto il giovanissimo cantante è cresciuto a stretto contatto con la musica e con il padre Andrea Bocelli, una delle star italiane più famose ed amate al mondo. Il padre però, parlando della passione del figlio che proprio con lui ha duettato nel brano “Fall on me” ha precisato: “ha manifestato il desiderio improvviso di cantare, non lo aveva mai fatto prima. Dice di essere in soggezione e ha raccontato che si vergognava di cantare anche davanti a me. Per prima cosa [gli ho consigliato] di finire il conservatorio, quello è il minimo. E poi ho cercato di trasmettergli quel che ho appreso, di dirgli che niente viene da solo, che i risultati arrivano lottando, e non c’è nulla di più vero del proverbio che dice ‘volere è potere'”. Con papà Andrea, Matteo è salito anche sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove, insieme, hanno presentato il brano “Fall On Me”.

Matteo Bocelli: “cantare con mio padre Andrea è stato emozionante”

Un’esperienza che Matteo Bocelli raccontato così a recensiamomusica: “qualcosa di molto emozionante, che non saprei nemmeno descriverti. Inizialmente provavo imbarazzo a cantare davanti a lui perché ero timido, mi veniva naturale solo con mia mamma, mentre adesso la paura mi è passata, tant’è che mi sento completamente a mio agio”. Infine parlando del singolo “Fall on Me” che lo ha lanciato nelle classifiche mondiali ha detto: “mi ha colpito immediatamente, è una canzone che ha avuto un impatto fortissimo sin dal primo ascolto. L’amore deve essere a prima vista, la stessa cosa è accaduta con questo pezzo, abbiamo pensato subito che fosse un brano adatto per realizzarne un duetto e così è stato”.



