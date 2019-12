Matteo Bocelli, figlio di Andrea/ Smentita la partecipazione a Sanremo 2020

Niente Sanremo 2020 per Matteo Bocelli. Correva voce che il figlio del più noto Andrea, prendesse parte in qualità di ospite alla 70esima edizione del Festival della musica italiana condotto da Amadeus, ed invece… “Vorrei davvero ringraziare per l’entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori ma devo purtroppo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al festival di #Sanremo2020”, ha scritto Matteo su Twitter. “Peccato. Avrei atteso con ansia questo Sanremo. (Spero che si dice cosi in italiano)”, le scrive una estimatrice. E ancora: “Sarebbe stato bellissimo…. è sarebbe stato ancora più bello se andavi a Sanremo con, un grande artista, che penso lo conosci anche tu, comunque si chiama: Alberto Urso, (vincitore di Amici e tenore). Infine noi accettiamo la tua scelta”, “Anche se non partecipavate come concorrenti nel 2019 a Sanremo, con la vostra esibizione, tu e tuo padre avete già vinto tutto con “Fall on me””.

Matteo Bocelli smentisce Sanremo 2020, il successo planetario del figlio di Andrea

Il giovanissimo cantante di 22 anni, ha firmato durante l’estate il suo primo contratto discografico con la Capitol Records, ed esordirà in tutto il mondo nel nuovo anno con un album di 2020, tra i più attesi dagli addetti ai lavori. Per quanto riguarda il nostro paese invece, sarà seguito dalla Sugar, la stessa etichetta che ha lanciato e accompagnato per più di 25 anni il padre Andrea durante la sua gloriosa carriera musicale. Riuscirà Matteo Bocelli a ripercorrere – almeno in parte – quanto conquistato dal padre? Lo scopriremo solamente con gli anni, ma le premesse sono già particolarmente interessanti. Il giovane cantante è infatti molto amato in Italia e nel mondo dagli estimatori di Andrea, che sono immediatamente diventati anche suoi, così come si nota anche tramite social, dove ricevere commenti di apprezzamento in ogni lingua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA