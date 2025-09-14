Matteo Bocelli è single o è fidanzato? L'artista fa chiarezza dopo i rumor su un'ex miss Italia: "Difficile pensare a certe cose oggi ma..."

Matteo Bocelli abbottonatissimo sulla vita privata, ma con Carolina Stramare solo un’amicizia

Matteo Bocelli è single o ha una fidanzata? Il quesito accende il gossip e incuriosisce gli appassionati di cronache rose, che da tempo cercano di capire se l’artista sia innamorato o meno. Sempre molto riservato sul suo privato e sulle questioni di cuore, il nome del ventottenne figlio d’arte era stato accostato in passato all’ex Miss Italia Carolina Stramare. Una voce smentita seccamente dai diretti interessati, che hanno però colto l’occasione di ribadire la loro amicizia.

Ad oggi non è dunque chiaro se Matteo Bocelli sia fidanzato o meno, ma gli occhi del gossip restano ben aperti. Il suo profilo Instagram non lascia spazio a indizi o rumor particolari, anche perché il ragazzo condivide principalmente contenuti legati alla vita professionale e alla musica.

Matteo Bocelli, c’è una fidanzata nella sua vita? “Pensare a certe cose è complicato ma…”

“In questo momento sono concentrato sulla carriera e mi risulta difficile pensare a certe cose”, ha confessato Matteo Bocelli in una recente intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair. Il cantante ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro, ma non sembra avere fretta e poi oggi tra le sue priorità c’è la carriera. “Penso che sposarsi e fare figli siano, nel mio caso, delle cose che si sono spostate in avanti. Sono molto favorevole a sposarsi e ad avere i figli giovani, ma penso che non sia giusto giudicare mai il prossimo e le proprie scelte perché è tutto molto soggettivo”, ha dichiarato.

Insomma, nemmeno dalle sue dichiarazioni si riesce ad intuire qualcosa in più sulle questioni di cuore. Sembra però che Matteo Bocelli oggi sia serenamente single, concentrato sulla musica e sullo sviluppo della sua carriera, indubbiamente partita alla grande. Non possiamo che augurargli le migliori fortune.