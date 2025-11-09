Matteo Bocelli ha una fidanzata? La verità sulla vita sentimentale del cantante e i presunti flirt passati

Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, sta costruendo la propria carriera musicale con un percorso che lo sta portando a distinguersi nel panorama internazionale. Nato a Forte dei Marmi nel 1997, Matteo ha sempre vissuto sotto i riflettori, ma ha scelto di mantenere un profilo riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Nonostante la fama legata al cognome, infatti, non si sa molto delle relazioni del cantante.

Finora, non è mai uscito allo scoperto con una fidanzata e lui stesso ha dichiarato in più interviste che, al momento, è troppo concentrato nella sua carriera per poter avere una relazione. Tuttavia, in passato, il suo nome è stato associato ad alcuni personaggi noti dello spettacolo. In particolare si era speculato su un possibile flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. A seguito della diffusione del gossip, però, entrambi hanno negato qualsiasi voce di una storia d’amore, chiarendo di essere soltanto amici.

Matteo Bocelli e il rapporto con il padre Andrea: dettagli

Com’è noto, Matteo Bocelli è cresciuto in una famiglia legata alla musica e all’arte, ma anche molto attenta alla riservatezza. Sua madre, Enrica Cenzatti, nata nel 1969, è stata la prima moglie di Andrea Bocelli e ha sempre mantenuto un profilo discreto, lontano dai riflettori, dedicandosi principalmente alla famiglia. Dal matrimonio con Andrea, celebrato nel 1992, sono nati Matteo e suo fratello maggiore Amos, nato nel 1995, che condivide con lui la passione per la musica. Dopo la separazione con Enrica, avvenuta nel 2002, Andrea ha avuto un’altra figlia, Virginia, nata nel 2012 dalla relazione con la seconda moglie, Veronica Berti, regalando quindi un’altra sorellina a Matteo e Amos.

