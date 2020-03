Matteo Bocelli/ Il sostegno per l’emergenza Coronavirus arriva dal terrazzo!

Matteo Bocelli ha accolto a braccia aperte l’invito lanciato da Fedez al padre Andrea Bocelli alcuni giorni fa. Il rapper milanese infatti ha chiesto al tenore italiano di cantare dal suo terrazzo e così è stato, il tutto trasmesso in diretta streaming. “A sostegno di Andrea Bocelli Foundation”, ha scritto Matteo sui social lo scorso 19 marzo, “che, in questi giorni di emergenza nazionale, ha come obiettivo la raccolta fondi per supportare l’Ospedale Covid-19 di Camerino, tramite l’acquisto del materiale medico necessario“. L’artista si è unito così al figlio Matteo, con cui in passato si è esibito nella canzone Fall on me, featuring John Metcalfe. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Andrea Bocelli sarà invece fra gli artisti ad esibirsi in occasione di Musica che unisce, trasmessa nel preserale di Rai 1. Matteo non ci sarà, così come non sarà presente nell’altro evento musical che coinvolgerà presto il tenore italiano. Il prossimo 12 aprile, in occasione di Pasqua, Bocelli darà il via ad un concerto in solitaria nel Duomo di Milano che verrà trasmesso in diretta streaming.

Matteo Bocelli, una quarantena sopportata bene

Di sicuro la quarantena non ha messo Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, in grossa difficoltà. Lo scopriamo tramite le Stories di Instagram, in cui vediamo qualcuno sul tosaerba e intento ad accorciare l’erba del prato dell’immensa villa di famiglia. “Quando il gioco si fa duro…”, scrive inoltre, chiedendo poi in un’altra clip se dovrà seguire lo stesso esempio oppure semplicemente dedicarsi a qualche videogioco. Sappiamo inoltre dalle numerose foto che ha postato nelle scorse settimane sui social, che Matteo è attivo anche a livello musicale. Nonostante la decisione di non partecipare alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, una possibilità più che caldeggiata. Intanto Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli, ha deciso di rivestire ancora di più i panni di mamma nelle sue giornate casalinghe. “Io resto a casa, ma lo studio continua”, scrive infatti in una foto, in cui vediamo la figlia minore della coppia, Virginia, mentre fa i compiti. Alcuni giorni prima, la Berti si era anche dilettata come parrucchiera, accorciando la bellissima frangia della sua bambina.

Lo studio non si ferma

#iorestoacasa ma lo studio continua ✌️ Un post condiviso da Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial) in data: 27 Mar 2020 alle ore 8:32 PDT





