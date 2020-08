Matteo Bocelli pazzo di Carolina Stramare?/ Beccati in spiaggia ma “Siamo solo amici”

“Lui è Matteo Bocelli, secondogenito del grande tenore e anche lui cantante, lei è Carolina Stramare, Miss Italia in carica. Sono bellissimi e si dichiarano ‘solo amici’” scrive il settimanale Gente ne suo nuovo numero. Eppure le foto pubblicate a corredo dell’articolo sembrano palesare un feeling molto forte, più che quello di due semplici amici. Matteo e Carolina sono in spiaggia a Forte dei Marmi e giocano a pallone e lui sembra farsi “distrarre” dalle forme della bellissima Miss Italia. Eppure per il momento i due smentiscono di stare insieme o, comunque, di avere un flirt. Ricordiamo che Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia 2019. Durante il concorso era fidanzata ma la storia si è conclusa poco tempo dopo la proclamazione. Nei mesi successivi le sono stati attribuiti numerosi flirt, ma nessuno è stato mai confermato dalla diretta interessata.

Matteo Bocelli e Carolina Stramare, un’amicizia che profuma d’amore?

D’altronde anche Matteo Bocelli, figlio del noto tenore, è spesso al centro del gossip per presunti flirt. Pare infatti che abbia un particolare successo con le donne. Intanto, tra un flirt e l’altro, Matteo si concentra sulla musica e sulla sua carriera: il 22enne a ottobre pubblicherà infatti il suo primo album. Va ricordato, inoltre, che Matteo ha anche una carriera da modello: basti pensate che ha posato con Jennifer Lopez. Non ci resta, insomma, che scoprire se quella tra Matteo Bocelli e Carolina Stramare rimarrà soltanto un’amicizia o se questa estate trascorsa insieme potrà far nascere tra i due l’amore.





