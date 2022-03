Matteo Bocelli, singolo “Dimmi” nella playlist di Radio Zeta/ Una ballata romantica

La voce di Matteo Bocelli torna protagonista grazie al suo primo singolo dal titolo “Dimmi”. Il figlio del grande maestro Andrea Bocelli, considerato un interprete della Generazione Zeta, dalle 17.00 di oggi sarà anche il protagonista di Radio Zeta, che ha deciso di omaggiarlo ogni ora facendolo approdare nella playlist come “Future hits”. Quale miglior modo per inaugurare il suo primo brano in italiano, se non in radiovisione? Dopo “Fall on me”, “Solo” e “Close”, Matteo è pronto ad emozionare con “Dimmi”.

La giovane età non ha rappresentato un ostacolo per Matteo Bocelli nella realizzazione dei suoi sogni e della sua carriera artistica già straordinaria. Basti pensare che il giova artista vanta oggi oltre 300 milioni di stream. Con “Dimmi” emergerà tutto il romanticismo e la bravura del giovane Bocelli, polistrumentista sin da bambino. In questa occasione alla splendida voce unirà anche il suono della chitarra da lui stesso suonata e con la quale unirà sonorità urban ad altre più melodiche e classiche.

Matteo Bocelli con il suo nuovo singolo “Dimmi”

Matteo Bocelli è pronto a presentare il suo nuovo brano che si presenta come una ballata romantica e struggente al tempo stesso. Alla realizzazione del brano hanno partecipato artisti e produttori di fama internazionale. A firmare il suo nuovo singolo, oltre allo stesso Bocelli, troviamo infatti Mahmood, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo in coppia con Blanco, mentre la produzione è di Jesse Shatkin. Si tratta di un produttore americano (ma anche cantautore ed ingegnere del suono), che in passato ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Sia, Kelly Clarckson, Jennifer Lopez, Camila Cabello.

In contemporanea all’uscita del suo nuovo singolo, anche il video che vede alla regia lo statunitense Eric Ogden. Protagonisti del video musicale, un ragazzo (interpretato dallo stesso Matteo Bocelli) ed una ragazza, e la loro storia d’amore sullo sfondo della magica città di New York.



