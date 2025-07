Nella lite tra Gianluca Grignani e Laura Pausini spunta anche Matteo Bocelli, il motivo? L'indiscrezione svela cosa è successo tra loro.

Nei giorni scorsi è scoppiata sul web una polemica tra Laura Pausini e Gianluca Grignani che non è certo passata inosservata, nelle scorse ore è spuntato anche il nome di Matteo Bocelli. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la cantante ha annunciato l’imminente uscita del suo nuovo singolo ‘La mia storia tra le dita’, una rivisitazione del celebre brano di Grignani e tra i due c’è stato un piccolo botta e risposta sui social.

Nella sua newsletter Gabriele Parpiglia ha spiegato come sarebbe andate davvero le cose tra loro. A quanto pare Gianluca Grignani dopo aver dato il suo consenso a Laura Pausini per il suo brano non avrebbe ricevuto nessuna informazione sul progetto e sull’uscita della canzone. Il suo team sarebbe stato contattato a giugno anche dal manager di Matteo Bocelli per proporgli di realizzare una versione in spagnolo della stessa canzone e cantarla insieme al Teatro del Silenzio, lui ha accettato e la pubblicazione era stata fissata per l’8 agosto.

Matteo Bocelli annuncia l’uscita del brano realizzato con Gianluca Grignani

Sembra che dopo aver scoperto il progetto di Andrea Bocelli, Laura Pausini per anticiparlo ha deciso di far uscire il suo singolo due mesi prima senza informare Gianluca Grignani. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia il gesto della cantante avrebbe spiazzato sia Grignani che il figlio di Andrea Bocelli perché lo hanno visto come un tradimento.

Matteo Bocelli non aveva ancora annunciato l’uscita del brano realizzato in collaborazione con Gianluca Grignani ma dopo la mossa di Laura Pausini anche lui ha annunciato la novità sui social. Tramite un post che lo ritrae con Grignani ha fatto sapere ai suoi seguaci che la canzone ‘Mi historia entre tus dedos’ uscirà l’8 agosto 2025.

