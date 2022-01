Matteo Botrugno e Daniele Coluccini/ Registi di “C’è un soffio di vita soltanto”

Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, chi sono i due registi

Matteo Botrugno e Daniele Coluccini sono i registi del film “C’è un soffio di vita soltanto”, che uscirà nei cinema il 10 gennaio 2022. Entrambi romani classe 1981, si sono laureati nel 2005 in Storia e critica del Cinema, portando sempre avanti i loro studi musicali. Tra il 2007 e il 2008 dirigono una trilogia di cortometraggi “Chrysalis”, “EUROPA” e “Sisifo”, vincitore del Mexico International Film Festival. Nel 2009 dirigono “Et in terra pax”, il loro lungometraggio d’esordio che debutta nel 2010 al Festival Internazionale del Cinema di Venezia – Giornate degli Autori. Nel 2017 dirigono il film “Il contagio”, tratto dall’omonimo libro di Walter Siti, che riceve due candidature ai Nastri d’Argento per Vinicio Marchioni e Anna Foglietta come miglior attore e miglior attrice non protagonisti.

Fabrizio Pregliasco/ "Ad aprile i non vaccinati saranno quasi tutti infettati"

L’ultimo film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini

L’ultimo lavoro dei registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini è il documentario “C’è un soffio di vita soltanto” che racconta la storia di Lucy Salani, la donna transessuale più anziana d’Italia e tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita. Intervistati da Sentieri Selvaggi, i due registi hanno spiegato come sono entrati in contatto con Lucy: “A fine 2019, mentre scorrevo Facebook ho visto una sua intervista dove parlava della sua deportazione a Dachau. Siamo partiti con l’idea di fare un documentario classico, ma abbiamo capito che per far vivere davvero la storia di Lucy al pubblico, dovevamo fare in un altro modo. Le cose che le sono successe non le ha raccontate ad una telecamera, ma alle persone a cui vuole bene. Noi abbiamo cercato di renderci invisibili in questi suoi rapporti quotidiani tanto da fare in modo che la storia si narrasse da sé”, ha detto Coluccini.

LEGGI ANCHE:

Cardinale Gambetti/ "Onoriamo l’Epifania rianimando i desideri che abbiamo nel cuore"RUSSELL RUSSELL, CHI È/ "La mia età? Non si capisce più. Su The Voice Senior..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA