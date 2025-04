Gabriella Carlucci, in passato volto dello spettacolo, impegnata anche nel mondo della politica, è ora dedita quasi esclusivamente alla famiglia che ha formato con Marco Catelli, procuratore di Frosinone e avvocato proveniente da una stirpe di legali, dediti appunto al mondo dell’avvocatura. Matteo è nato dall’amore di mamma Gabriella e papà Marco, avvocato nonché procuratore di Frosinone. In più occasioni la mamma si è trovato a parlare del figlio e di quello che è il loro rapporto: a quanto pare tra Gabriella e suo marito Marco e loro figlio Matteo i rapporti sono ottimi questo perché i due, nonostante i rispettivi lavori, si sono dedicati quasi totalmente a Matteo. “Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono dedicati totalmente i figli, e io e mio marito abbiamo cercato di trasmetterlo a Matteo” aveva raccontato qualche tempo fa Gabriella. Ma oggi chi è e cosa fa nella vita Matteo?

A raccontare qualcosa in più era stata proprio mamma Gabriella Carlucci. Matteo Catelli, suo figlio, nato dall’amore con l’avvocato Marco, suo marito da vent’anni, oggi è un uomo con una sua vita. L’ex parlamentare di Forza Italia ha parlato del figlio con parole da mamma innamorata: suo Matteo è un ragazzo di grandi valori ma non solo. Come raccontato alla donna, infatti, il ragazzo si è laureato e lavora: ha dunque una sua indipendenza, nonostante sia nato di una famiglia con buone possibilità economiche.

Durante una sua ospitata a Domenica In, Gabriella Carlucci aveva ricevuto una sorpresa dal figlio Matteo Catelli: un videomessaggio nel quale raccontava qualcosa in più di sua mamma e del loro rapporto. “Non è una mamma tradizionale ma a me piace così. Ha fatto tante cose e per me è stata sempre un modello di ispirazione. È la mamma migliore del mondo”. I due, dunque, sarebbero molto legati e per Matteo, Gabriella ha messo da parte la sua carriera nello spettacolo e nella politica.