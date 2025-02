Matteo, chi è il figlio di Carlo Conti: la famiglia del conduttore di Sanremo 2025

Carlo Conti è pronto a questa nuova avventura al timone del Festival di Sanremo 2025, in qualità di conduttore e direttore artistico, dopo aver già ricoperto questo ruolo diversi anni fa. A supportarlo c’è come sempre la sua famiglia, dalla moglie Francesca Vaccaro al figlio Matteo: legatissimo ai suoi affetti più cari, il suo pensiero sarà rivolto anche a loro e in particolare al piccolo di casa, nato dalla bellissima storia d’amore al fianco della sua compagna di vita.

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro, dopo un fidanzamento segnato anche da una profonda crisi poi fortunatamente superata, sono convolati a nozze nel 2012: il loro matrimonio è stato poi impreziosito due anni dopo, nel 2014, dalla nascita di Matteo, il loro unico figlio, che oggi ha poco più di 10 anni. Il conduttore è legatissimo a lui e alla famiglia, si è infatti sempre preso cura della sua crescita al fianco della moglie mantenendo però sempre riservata la sua vita privata.

Matteo, il figlio di Carlo Conti sarà a Sanremo 2025? La risposta del conduttore

Nonostante la riservatezza di Carlo Conti e della sua famiglia, il figlio Matteo viene spesso immortalato sui social da alcuni scatti condivisi da Francesca Vaccaro, piccoli quadretti familiari che parlano di amore e grandissimo affetto tra il bambino e i suoi genitori. Ma la domanda ora per molti sorge spontanea: in questa avventura al timone del Festival di Sanremo 2025, il conduttore godrà della presenta del figlio all’Ariston?

Sappiamo che il suo predecessore Amadeus ha sempre voluto avere con sé la famiglia in teatro, dalla moglie Giovanna Civitillo al figlio José, in prima fila per assistere all’evento. A differenza sua, però, Carlo Conti non avrà il figlio Matteo in teatro, come confermato in questi giorni tra interviste pubbliche e la consueta conferenza stampa pre-Sanremo: “Mi ha detto che resterà in albergo in pigiama e che al teatro non ci viene“.

