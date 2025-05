Non tutti conoscono Matteo, il figlio di Carlo Conti che oggi ha 10 anni ed è legatissimo a suo padre. Non solo, i due si somigliano molto anche fisicamente e spesso sua madre Francesca Vaccaro pubblica le foto del ragazzo sui suoi profili social, ricevendo una marea di commenti e complimenti che dicono quanto Matteo sia simile al padre conduttore. Negli anni, Carlo Conti e la moglie hanno vissuto un fidanzamento pieno di tira e molla dato che come lui stesso ha affermato, era poco incline a formare una relazione stabile.

Dalla nascita di Matteo, avvenuta nel 2014, Carlo Conti ha completamente ribaltato la sua visione delle cose, diventando estremamente attento alla sua famiglia e ovviamente al figlio, al quale oggi è legatissimo. La moglie, costumista ormai da tanti anni, lavora anche lei nel mondo della Rai, e con Matteo è venuta al Festival di Sanremo per sostenere il marito, un po’ come aveva fatto Giovanna Civitillo per Amadeus. Ovviamente sulla vita privata di Matteo non si sa nulla, dato che il figlio di Carlo Conti è ancora un bambino e protetto dalla privacy dei suoi famosi genitori.

Figlio Carlo Conti, l’ispirazione da Fabrizio Frizzi per formare una famiglia: “Si passa dall’io al noi…”

Girano però diversi aneddoti, come il fatto che il figlio di Carlo Conti chiama il padre come “babbo”, tipico nomignolo toscano, e non solo! Anche Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi, chiama oggi il conduttore come “babbo Carlo”, dato che sentiva il papà chiamarlo così quando ancora era in vita. Ancora oggi Carlo Conti con tutta la famiglia compreso il figlio Matteo, porta avanti un rapporto speciale con Stella e la moglie di Fabrizio Frizzi, dato che i due avevano creato un’amicizia davvero molto profonda. Ad ogni modo, avere un figlio gli ha cambiato la vita e soprattutto lo ha proiettato verso un matrimonio stabile: “Si passa dall’io al noi, cambia il tuo modo di vivere. Quello che è successo a Fabrizio mi ha convinto ancora di più ad aumentare l’attenzione sul noi”.