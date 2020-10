Matteo, chi è il presunto fidanzato di Matilde Gioli?/ Dopo l’ex Francesco Sanna…

Matteo, chi è il presunto fidanzato di Matilde Gioli? La bella attrice questa sera sarà a Doc Nelle tue Mani e oggi pomeriggio si racconterà a Oggi è un altro giorno, sarà in quel frangente che la sentiremo parlare di questo misterioso Matteo, il suo presunto fidanzato? In realtà non ci sono prove vere e proprie sulla loro liason soprattutto sui social dell’attrice dove continua a pubblicare foto che la vedo in solitaria, sul set o in foto artistiche, ma niente foto di coppie o dediche speciali, la bella Matilde Gioli ha fatto calare un velo sulla sua vita privata anche se i rumors e il gossip la danno fidanzatissima con un consulente finanziario di nome Matteo di cui, però, non si sa molto né della sua persona e né della loro possibile relazione.

Matilde Gioli è fidanzata? Chi è il mistero Matteo che ha preso il posto di Francesco Scianna?

In passato, Matilde Gioli ha avuto una storia con il collega Francesco Scianna. I due sono stati avvistati insieme oltroceano alla fine del 2014 e anche agli inizi del 2015 come due volti e astri nascenti del nostro cinema all’estero, e poi? A quanto pare i due sono stati insieme per un paio di anni ma nel 2016 la loro relazione è finita, almeno ufficialmente. Anche in quel caso i dettagli non sono stati molti né sulla loro relazione e nè su quelle che sono state le ragioni del loro addio? Ne scopriremo di più oggi pomeriggio su Rai1?



