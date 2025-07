Matteo, chi è il tentatore di Temptation Island 2025

Nuovo appuntamento con Temptation Island 2025 questa sera, giovedì 10 luglio 2025, e con i protagonisti di questa edizione. Nel parterre di tentatori troviamo anche Matteo che, al pari dei suoi compagni di viaggio, ha deciso di lanciarsi in questa avventura televisiva. Ma che cosa sappiamo di lui? Durante il video di presentazione di inizio edizione, disponibile sul sito di WittyTv, il tentatore ha raccontato qualcosa di sé in merito alla sua vita, carriera ed interessi personali.

Originario di Ravenna, Matteo ha 28 anni ed è un tecnico metalmeccanico di professione. Sin dal suo video di presentazione ha lasciato trasparire una personalità molto solare, aperta e positiva, così come da lui stesso raccontato di fronte alle telecamere: “Mi reputo una persona molto semplice, umile, con dei valori da trasmettere anche positivamente alle persone“. Tra le sue grandi passioni spiccano il motosport, suo interesse principale, ma in passato è stato anche calciatore presso una squadra di provincia sino a 18 anni.

Temptation Island 2025, Matteo è la scelta di Denise nella prima puntata

Matteo, tentatore di Temptaton Island 2025, in merito al suo aspetto fisico ha ammesso di prediligere le sue braccia e la sua schiena. A livello caratteriale, inoltre, ama ridere, fare battute e scherzare, “mi piace intrattenere e portare positività alla gente“. Inoltre vive alla giornata e non tende a prefissarsi obiettivi a lungo termine, anche se tra 10 anni ammette che si vedrebbe con un lavoro a contatto con la gente, dal momento che gli piace far ridere e farsi conoscere.

A Temptation Island 2025, nel corso della prima puntata, si è presentato in spiaggia assieme agli altri tentatori durante lo svelamento. Flavio Ubirti è stato colui che ha fatto incetta di preferenze da parte delle fidanzate, ma Matteo ha comunque destato la curiosità di Denise, fidanzata di Marco. Dopo Flavio, infatti, per lei Matteo sarebbe stato la scelta principale. Ci saranno sviluppi in merito alla loro conoscenza nel corso del programma?