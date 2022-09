Matteo De Stefani e Aurora, ex marito e figlia di Cristina Quaranta/ Matrimonio finito, poi il nuovo amore…

Matteo De Stefani, chi è l’ex marito di Cristina Quaranta e padre di sua figlia Aurora

La partecipazione di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7 riaccende i riflettori sulla sua vita privata. D’altronde l’ex velina di Striscia La Notizia è lontana da anni dal piccolo schermo e con lei anche i dettagli della sua vita amorosa. Ciò che sappiamo di Cristina da questo punto di vista è che la donna ha avuto due storie molto importanti con due uomini che sono diventati poi suoi mariti. Il primo sposato a 19 anni, poi il secondo marito è arrivato a 29 anni.

CRISTINA QUARANTA CHI È CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2022?/ "Non è la Rai? Non chiedetemi di ballare"

Questo secondo è l’imprenditore Matteo De Stefani dal quale Cristina Quaranta ha avuto poi una figlia: Aurora, nata nel 2002. L’ex velina ha sposato Matteo nel 2000 ma la loro storia d’amore è finita poco dopo la nascita della figlia. Non si sa in quali rapporti siano oggi e quali sono state le motivazioni della fine del loro matrimonio.

Cristina Quaranta, dopo Matteo De Stefani è nato l’amore con Alberto Longo

Dopo Matteo De Stefani Cristina Quaranta ha avuto una storia con Alberto Longo; ad oggi però non sappiamo se i due siano ancora legati o se l’amore sia poi finito. In una rara intervista, rilasciata a Eva 3000, la Quaranta parlò proprio del suo rapporto con l’amore, raccontando il suo modo di viverlo nella quotidianità: “Mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo. Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna e che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia”, dichiarò la showgirl.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA