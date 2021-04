Matteo Diamante/ All’Isola dei Famosi non sopporta più Manuela Ferrera e boccia Ciufoli…

Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 boccia Ciufoli e poi..

E’ proprio Matteo Diamante il leader degli Arrivisti all’Isola dei Famosi 2021 e non poteva essere altrimenti visto che da quando è arrivato sulla terraferma ha dato ordine alle sue donne costruendo una capanna, preparando il loro giaciglio e tenendo ben custodito il loro fuoco, e poi? La sua forza fisica e la freschezza di chi è arrivato nel gioco oltre un mese dopo gli altri, gli ha dato la possibilità di andare avanti e ottenere il posto di leader proprio decidendo quello che è stato il futuro dei nominati, salvando l’amico Awed a discapito di Ciufoli, e non solo. Il suo tallone d’Achille sembra essere proprio la sua compagna di viaggio, Manuela Ferrera, la starlette che gli sta dando del filo da torcere per via del suo modo di fare.

Matteo Diamante non sopporta più Manuela Ferrera…

Nei giorni scorsi i due hanno finito col discutere ancora proprio per via di quello che Manuela Ferrera non fa all’Isola dei Famosi 2021. In un primo momento la morettina sembrava pronta a collaborare e a fare tutto quello che c’era da fare ma poi ha deciso di iniziare di mollare tutto a metà facendo infuriare Emanuela Tittocchia che quando c’è un problema fa proprio il nome di Matteo Diamante, quindi di continuo. Quale sarà il compito e quale sarà la prova che attenderà questa sera il leader che potrebbe rimanere proprio orfano di Manuela in nomination? Quest’ultima ha provato a difendersi dicendosi sotto pressione perché tutti la attaccano e le dicono cosa fare. Spesso ha pianto per questo accusata poi di fare la vittima, il resto lo scopriremo nella diretta di questa sera.

