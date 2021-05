Matteo Diamante/ Ancora lite con Ignazio Moser? Toccherà a Cecilia Rodriguez…

Signori e signore preparatevi a quella che potrebbe essere la sfuriata epica, quella in cui Cecilia Rodriguez dirà la sua contro Matteo Diamante dopo giorni e giorni di polemiche social. Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sa bene che il Pupo ha fatto un po’ innervosire la bella argentina che ha avuto subito l’impressione che stesse giocando troppo proprio per far infuriare il suo compagno Ignazio Moser e fallo cadere nella trappola della lite. Nei giorni scorsi è proprio così che è andata con il Pupo pronto a colpire proprio il bel fidanzato dell’argentina fino a quando proprio lei non ha dato di matto sui social trovandolo stratega, questa sera avrà modo di dire la sua quindi quando sarà in studio per togliersi il sassolino dalla scarpa che noi sappiamo ha ormai da qualche giorno?

IGNAZIO MOSER, CAPELLI RASATI A ZERO ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Video, Blasi "Stai da Dio"

Matteo Diamante si scontra con Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021, arriva Cecilia Rodriguez!

Dall’altro lato Matteo Diamante si prepara a quella che potrebbe essere la sua nomination proprio perché il cerchio stringe e in vista della finale dell’Isola dei Famosi 2021, i naufraghi potrebbero decidere di fare fuori i nuovi arrivati a favore di chi il percorso lo ha iniziato proprio la prima puntata. Se fosse questo il ragionamento delle nomination palesi che i naufraghi dovranno fare questa sera sembra proprio che non ci sarà scampo per il bel Pupo che dalla sua parte però continua ad avere l’appoggio di Awed e di Miryea Stabile. Saranno loro tre a rovinare gli equilibri della puntata di questa sera e, quindi, cambiare il destino di Matteo Diamante? Lo scopriremo tra poco all’Isola dei Famosi 2021.

LEGGI ANCHE:

Jeremias Rodriguez Vs Isola dei Famosi 2021/ "Rasatura Ignazio? Sottomissione!"Isolde Kostner non riconosce la sorella Silvia/ llary Blasi: "Forse è imbucata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA