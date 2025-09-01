Matteo Diamante non ricoprirà più il ruolo di fun manager nella terza edizione di Italia Shore, chi prenderà il suo posto.

Nelle scorse ore è stato annunciato sui profili Instagram di Italia Shore, Paramount+ Italia e MTV Italia, che sono iniziate le riprese della terza edizione di Italia Shore. Nella didascalia del post si legge: “La villa è pronta… ma lo è davvero? Follia, drama e colpi di scena stanno arrivando”. Molti fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà, un’inaspettata novità è stata già svelata.

Italia Shore 3 potrà essere seguito in streaming su Paramount+ Amazon Channel, ma nei panni di fun manager della villa non ci sarà più Matteo Diamante. Il motivo? Questo dettaglio non è stato reso noto, però è stato svelato chi prenderà il suo posto nella nuova edizione del reality. Di chi si tratta? Di Floriana Secondi.

Floriana Secondi sostituirà Matteo Diamante a Italia Shore 2, come ha reagito lui

È stata proprio l’ex gieffina ad annunciare la novità tramite un video pubblicato profilo Instagram di Paramount+. Tra le varie cose ha fatto sapere di essere davvero onorata e orgogliosa per questa nuova esperienza ed è davvero felice di ricoprire questo ruolo nel reality. A detta sua i ragazzi si divertiranno se si comporteranno bene e la ascolteranno.

Floriana Secondi ha anche rivelato di essere molto mondana, a parer suo sa bene come ci si diverte, dopodiché ha aggiunto che lei ha avuto diversi locali e crede di sapere come animare le giornate dei ragazzi. Ma come ha reagito Matteo Diamante di fronte a questo cambiamento? A quanto pare l’ex naufrago ha lasciato con grande serenità il reality, a lasciarlo intendere è stato un commento che ha pubblicato sotto il post in cui è stato annunciato l’inizio delle riprese di Italia Shore 3. Queste le sue parole: “In bocca al lupo per tutto ragazzi”.

