Matteo Diamante attacca Nikita: “Pazza. Antonino ha ragione”/ Poi pubblica le chat…

Matteo Diamante furioso con Nikita Pelizon

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon, parlando del suo legame con George Ciupilan, ha ribadito che non potrebbe mai avere una storia con lui anche per la presenza dell’ex Matteo Diamante che le ha sempre chiesto di non frequentare suoi amici. “Quello che sta dicendo è che io non posso uscire con i suoi amici, non posso frequentare i suoi amici o uscire con le persone della sua stessa regione. Se lo viene a sapere poi si incavola”, ha detto Nikita sostenendo di considerare ormai chiusa una storia che risale a sette anni fa.

Nikita Pelizon è fidanzata con Valerio Tremiterra?/ "Ognuno fa la sua vita ma..."

Le parole di Nikita non sono affatto piaciute a Matteo Diamante che si è lasciato andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram. “Scusate se per un motivo valido gli chiesi gentilmente di non andare più a letto a farlo con amici o presunti tali” in un contesto di 4 anni fa. Che è diverso e. Bho ma questa è pazza. Cioè ma che descrizione di me ha fatto!? fr, Ragazzi mi siedo scusate e rimango educato un attimo No vabbè follia! Condivido qualsiasi cosa anche serate, relazioni, tutto, non credo di essere geloso di Nikita”, ha sbottato Matteo come fa sapere Biccy.

George Ciupilan e Nikita contro Matteo Diamante/ "Fa sempre le stesse scene! Passati 7 anni, basta!"

Le chat di Matteo diamante e Nikita Pelizon

Matteo Diamante, dopo aver ribadito che il messaggio mostrato a Nikita Pelizon e a George Ciupilar al Grande Fratello Vip 2022 aveva un significato diverso, ha anche pubblicato una vecchia chat archiviata ribadendo la propria opinione su Nikita e dando ragione ad Antonino Spinalbese che continua a non fidarsi di lei.

“Sono così geloso che l’ultima conversazione l’ho archiviata e non le ho più risposto. Farmi passare da uomo del Medioevo proprio no!” – scrive Diamante su Instagram. “Ho dei messaggi, anche di amici, dove confermo più volte che non c’era più niente e stare con lei mi stufava perchè cercava altro. Bellissima storia d’amore ma finita da anni ormai. Ragazzi, il circo davvero! Ma poi era uno sfogo completamente diverso per George. Posso darvi un indizio? Antonino ha capito tutto“, ha concluso come riporta Biccy.

Daniele Dal Moro e Nikita: nuovo bacio al GF Vip 2022/ Nel segreto del confessionale…













© RIPRODUZIONE RISERVATA