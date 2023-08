Matteo Diamante: “C’é stato un bacio prima del GFVIP…”/ La confessione su Martina Nasoni

Grande Fratello vip 7: L’ex GFvip 7, Matteo Diamante, torna a raccontarsi, senza lesinare parole su Nikita Pelizon e Martina Nasoni

Può dirsi uno dei personaggi più chiacchierati del GF vip 7 appena concluso, Matteo Diamante, dal momento che in una nuova intervista lui rompe il silenzio in amore, menzionando Martina Nasoni e Nikita Pelizon. Quello che potrebbe dirsi il “triangolo amoroso” del Grande Fratello vip che ha segnato l’edizione GFvip 7 vede protagonisti Matteo Diamante insieme alle altre due inquiline nella Casa più spiata d’Italia, Martina Nasoni e Nikita Pelizon.

Martina, proprio come Matteo, sono entrati nella Casa dei vip in qualità di amori storici dei rispettivi ex fidanzati in gioco Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon, avviando così la loro convivenza forzata insieme ai restanti concorrenti gieffini. E, tornato a parlare di sé in una intervista esclusiva concessa al format radiofonico Non succederà più, Matteo Diamante non a caso non si risparmia sul conto delle due concorrenti del GFvip 7.

Contrariamente a come si possa pensare, Martina Nasoni e Matteo Diamante si conoscevano prima di prendere parte al GFVIP7, tanto che il gieffino svela di aver baciato “la ragazza dal cuore di latta” prima del reality condiviso: “Con Martina Nasoni c’è stato un bacio prima del GF”.

Matteo Diamante chiude ind definitiva con Nikita Pelizon?

Nel corso dell’intervista post-GFVIP 7, poi, c’é anche modo e tempo per Matteo Diamante di esprimersi sul conto dell’ex fidanzata, Nikita Pelizon, che si é consacrata vincitrice del reality condiviso tra le parti: ” Nikita? Non siamo congruenti”, ammette l’ex concorrente del GFvip 7, senza però, poi, nascondere di volere bene all’ex fidanzata storica.

