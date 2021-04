Matteo Diamante, chi è?/ All’isola dei Famosi 2021 dopo Uomini e donne, Take me out, Ex on the beach

Matteo Diamante è uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. Dopo l’ingresso della “Pupa” Miryea Stabile si ripete l’esperimento visto che anche Matteo si è fatto conoscere al grande pubblico come pupo dell’ultima edizione de “La pupa e il secchione e viceversa 2021”. Una bella opportunità per il modello che ha partecipato a diversi programmi tv come “Uomini e donne”, “Take me out”, “Ex on the beach 2020” fino a “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Intervistato da Isa e Chia, il modello ha parlato proprio degli ultimi due programmi che gli hanno sicuramente regalato una grandissima popolarità sui social (e non solo).

“Sono due programmi completamente diversi. In uno sei protagonista di una vacanza a 5 stelle, durante la quale puoi fare ciò che vuoi, senza regole. Nell’altro, invece, ci sono regole ben precise da rispettare ed è una vera e propria competizione, dove l’obiettivo è migliorare te stesso e la persona che gareggia insieme a te” – ha sottolineato il modello che ha aggiunto – “sono due esperienze diverse impossibili da paragonare, dunque. Da un certo punto di vista, ho preferito La Pupa e il Secchione e Viceversa perché mi ha permesso di mostrare molto di più il mio lato buono e umano, anche se ho raggiunto la fama sui social grazie alla mia precedente partecipazione a Ex on the beach, programma in cui ho mostrato di più la mia parte giocosa e sregolata”.

Matteo Diamante de La Pupa e il Secchione: “ho avuto un interesse per Linda Taddei”

Matteo Diamante, ex concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, si è soffermato poi proprio sulla sua recente esperienza nel reality show condotto da Andrea Pucci su Italia 1. In particolare sulla coppia Manuel e Paolella con cui ha avuto alcuni piccoli problemi: “inizialmente c’è stata competizione, ma non per chissà quale differenza caratteriale, anche perché sono persone fantastiche. Semplicemente è successo perché sono entrati in un momento in cui la competizione si faceva sentire”.

Non solo, il bel modello ha rivelato: “ho avuto un interesse per Linda Taddei ed è stato reciproco. Ci sono state delle tenerezze ma niente di più. Io sto pensando molto alla mia carriera e, ahimè, non ho tempo per l’amore. Bisogna fare qualche sacrificio nella vita”, mentre con Andrea De Santis è nata una bellissima amicizia. “Siamo l’uno l’opposto dell’altro, ma anche perché gli ho insegnato cose alle quali prima non avrebbe mai pensato. E lo stesso ha fatto lui per me. Con gli altri concorrenti del programma ci sentiamo tutti i giorni, io e lui anche in privato! Gli voglio bene!” – ha detto il naufrago pronto a salpare per l’Honduras.



