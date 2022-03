Matteo Diamante, chi è l’ex fidanzato Nikita Pelizon/ “Oggi sono molto chiuso”

Matteo Diamante é fidanzato oppure no? Dopo la storia con Nikita Pelizon, l´ex naufrago de L´Isola dei Famosi é tornato single? Molti lo ricorderanno tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione, anche se Matteo si é fatto apprezzare dal grande pubblico come concorrente dell´ultima edizione de L´Isola dei Famosi. Giá durante la sua avventura in Honduras il bel pupo era single, ma in passato é stato legato alla bellissima Nikita Pelizon definita “l’Innominabile”. Bella da togliere il fiato, Nikita é una modella approdata poi in televisione prima come tentatrice a “Temptation Island” nel 2018 e poi come concorrente di “Ex on the beach” dove ha trovato proprio l´ex Matteo.

Durante il reality peró l´arrivo di Nikita ha fatto andare nel pallone Matteo che poco dopo ha confessato: “sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua… Mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire”. Nonostante tutti i buoni propositi peró le cose tra i due sono finite male, visto che poco dopo si sono lasciati.

Matteo Diamante ha una fidanzata?

Dopo la fine della storia d´amore con Nikita Pelizon, Matteo Diamante si é legato a Federica Tirassa, una delle concorrenti di Ex on the beach 3. L´indiscrezione é arrivata dall´esperta del gossip Deianira Marzano, ma ad accendere il gossip sono stati anche i diretti interessati che sui social hanno pubblicato delle Instagram Stories in cui erano insieme. Il bel Matteo a petto nudo si faceva accarezzare dalla ex concorrente di Ex on the Beach.

A chiarire peró le cose ci ha pensato proprio Matteo che sui social ha scritto: “v”isto quello che hanno riportato alcune pagine di gossip mi sembra corretto chiarire la situazione soprattutto per rispetto nei confronti della ragazza. Ci siamo frequentati per settimane e abbiamo avuto una bella amicizia “intima” ma più di quello non c’è stato, non è reato, anzi. Dire di essere innamorato è esagerato, dopo l’ultima scottata sono molto chiuso sotto quel punto di vista ma prima o poi succederà anche a me, no? Siamo entrambi single e liberi di frequentare chi vogliamo”.

