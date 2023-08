Matteo Diamante choc/ “Io e Nikita? Alla fine ognuno va per la sua strada, mi ha pure bloccato sui social”

Matteo Diamante parla della rottura con Nikita: “Non siamo congruenti”

Matteo Diamante e Nikita Pelizon si sono frequentati per alcuni mesi al termine del Grande Fratello 2022. La coppia è apparsa spesso sui social senza chiarire la natura del proprio rapporto; qualche mese fa, poi, l’ex gieffino ha rotto il silenzio annunciando la fine definitiva della storia con la modella triestina.

Oggi, ai microfoni di Radio Radio, l’ex naufrago ha chiarito in che rapporti è attualmente con la vincitrice del GF Vip: “Ho tentato di approcciarmi con lei ma non è andata come doveva andare, quindi alla fine ognuno ora va per la sua strada. Siamo cresciuti entrambi, anche se in maniera differente: quando io volevo una cosa, la voleva anche lei. Adesso che la voglio io, magari lei non la vuole più. Mi ha persino bloccato sui social. Le voglio bene ma non siamo congruenti” ha chiarito.

Diamante, ai microfoni di Radio Radio, ha svelato cosa pensa in merito alla rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Si dice che la colpa sia di Donnamaria? Non lo so. Io credo nell’amore e che i veri amori alla fine facciano un giro immenso e poi ritornano” afferma.

L’ex gieffino ha poi promesso che cercherà di spingere il DJ a tornare con la schermidora: “Mi auguro che tornino insieme. In questo momento non sprizza gioia da tutti i pori, anche perché alla fine di una relazione sarebbe falso dire il contrario. Edoardo lo raggiungerò a Filicudi, cercherò di mediare per farlo riconciliare con Antonella” conclude Diamante. Riuscirà nel suo intento?

