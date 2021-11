Matteo Diamante/ “Condurrò un programma con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser”

Matteo Diamante, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” con 378mila follower su Instagram, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Il giovane ha raccontato la sua vita sui social media, che risulta lontana e diversa da quella di un attore come Martufello, altro ospite in collegamento con gli studi dell’emittente radiofonica nella puntata odierna.

In particolare, l’ex naufrago ha dichiarato che lui e la maggior parte dei suoi colleghi sui social hanno un agente: “Io credo sempre sia importante sentire un secondo parere, soprattutto quando giunge da parte di persone che conoscono bene questo mondo. Io personalmente sono un content creator, creo contenuti all’interno del mondo social. Lavoro in diversi canali YouTube, lavoro con MTV, sono uno showman che improvvisa. Ma bisogna sapere scegliere: è normale che se fai una campagna dove si promuove un tipo di alcol, magari non è adatta alla tipologia di follower che ti segue, come i giovanissimi, ad esempio”.

MATTEO DIAMANTE: “PRONTO PER QUALSIASI REALITY, MA ORA DEBUTTERÒ COME CO-CONDUTTORE… FORSE NON DOVEVO DIRLO!”

Nel ricordare la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, Matteo Diamante ha rivelato che non rifiuterebbe un’eventuale chiamata per prendere parte al Grande Fratello Vip, precisando poi: “Devo essere sempre pronto per qualsiasi reality”.

Poi, però, si tradisce e si lascia scappare un’anticipazione clamorosa ai microfoni di Rtl 102.5 News: “Nel 2022 farò un talk show mio come co-conduttore su MTV, con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez”. Dopo averlo annunciato, però, capisce di avere parlato troppo: “Forse non lo dovevo dire… Ops… Va beh, ormai l’ho detto. Mi aspetto la telefonata!”. Non si conoscono ancora i dettagli di questo format che lo vedrà alla conduzione, ma sicuramente non manca la curiosità di vederlo all’opera in questa veste per lui inedita, peraltro con una coppia decisamente apprezzata non soltanto sui social, ma anche in ambito televisivo.

