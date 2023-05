Matteo Diamante: “Corteggiarti come una volta..”/ La dichiarazione a Nikita Pelizon

GFvip 7, Matteo Diamante e Nikita Pelizon di nuovo una coppia vip?

Matteo Diamante e Nikita Pelizon ci riprovano in amore, dopo la liaison amorosa avuta al GFvip 7? La domanda sorge spontanea, per l’occhio pubblico, che si direbbe ormai appassionato all’intesa venutasi a creare tra i due ormai ex protagonisti del reality dei vipponi. Reduci dall’esperienza TV intrapresa al gioco tv della Casa più spiata d’Italia, dove tra una dinamica e l’altra i due hanno catalizzato l’attenzione mediatica con un flirt nato e a quanto pare, poi, lasciato dai diretti interessati in stand-by, sotto i riflettori del piccolo schermo, gli ex gieffini si palesano di nuovo complici e vicini tra loro, una volta rientrati al quotidiano della vita reale.

Matteo Diamante e Edoardo Donnamaria, progetto in vista/ Dopo il GF Vip...

Tra le Instagram stories nel post-reality i due ex GFvip 7 si lasciano immortalare a più riprese mentre si intrattengono insieme, in attivi di vita reale vissuta lontano dai riflettori TV e a reality ormai ultimato, alle loro spalle. Un chiaro segnale, forse, che la passione palesatasi tra loro nella Casa del Grande Fratello sia “real” e non fake, dettata da una strategia di marketing fondata sulla finzione per visibilità a favore di business e tornaconto economico personale come sostiene l’accusa. I due ex protagonisti del GFvip 7, reality che alla puntata finale ha recentemente decretato la vittoria di lei, Nikita Pelizon e Matteo Diamante si sono lasciati immortalare di nuovo uniti mentre si trovavano al Lago D’Aorta, in quella che si direbbe a tutti gli effetti una giornata di ritrovati piccioncini vip uniti e ispirati alle vibes romantiche di un panorama dalla bellezza naturale suggestiva. E, intanto, ad avvalorare l’ipotesi generale, che l’occhio pubblico muove via social, quella secondo cui i due ex GFvip 7 si starebbero dando una nuova chance in amore, é il contenuta di una lettera che Matteo Diamante destina a Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon è incinta?/ Un commento di Elenoire Ferruzzi scatena il gossip

Le dichiarazioni d’amore di Matteo, destinate a Nikita

L’epistola, dal contenuto a dir poco romantico, é ripreso tra le pagine di Di più magazine, e testualmente riferisce tra le righe di Matteo sul rapporto con Nikita : “ci stiamo vedendo tanto in questi giorni… sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta“. Parole che si direbbero in modo eloquente una dichiarazione d’amore dell’ex gieffino, destinata alla vincitrice del GFvip 7. E la reaction della Pelizon, intanto, non si fa di certo attendere.

Nikita Pelizon: "Preferita Isola dei Famosi 2023? Helena Prestes"/ "E' bravissima!"

Riattivatasi tra le Instagram stories, nella condivisione di uno stralcio di giornale della dichiarazione di Matteo, Nikita si palesa del tutto lusingata e felice rispetto al pensiero del possibile nuovo amore vip: “Leggendo articoli che emozionano“, sarebbe il ‘sí, lo voglio’ con cui la vincitrice del GFvip 7 sembra replicare alla presunta lettera di proposta per l’ufficializzazione della lovestory di Matteo a Nikita.

Tuttavia, se da una parte ci sono i fan degli ex gieffini che fanno il tifo affinché l’amore tra i due beniamini sia presto ufficializzato in un fidanzamento post-reality, una compagine di utenti detrattori taccia, online, gli ex GFVIP di inscenare una finta lovestory per cavalcare l’onda della popolarità raggiunta in TV.

© RIPRODUZIONE RISERVATA