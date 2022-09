Matteo Diamante e Nikita Pelizon, perché si sono lasciati?/ “Non voglio più…”

Matteo Diamante e Nikita Pelizon, i motivi della rottura

Matteo Diamante è stato il fidanzato di Nikita Pelizon. La modella parteciperò all’edizione del prossimo Grande Fratello Vip in partenza il 19 settembre. Matteo si è fatto apprezzato dal pubblico come concorrente dell’Isola dei Famosi. Giá durante la sua avventura in Honduras il bel pupo era single, ma in passato è stato legato alla bellissima Nikita Pelizon definita “l’Innominabile”. Nikita è una modella e influencer a ha partecipato a Temptation Island e a Pechino Express. Nel corso del programma Ex on the beach, Matteo Diamante ha conosciuto Nikita. Per lui si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine tanto da aver confessato: “Sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua… Mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire”. Dopo poco tempo però il rapporto è naufragato.

Dopo la fine della storia d’amore con Nikita Pelizon, Matteo Diamante si è legato a Federica Tirassa, una delle concorrenti di Ex on the beach 3. Nel video di presentazione, Matteo si era vantato di essere un Don Giovanni tanto da rilasciare una dichiarazione provocatoria che aveva suscitato polemiche: “Collezionavo perizomi di età diverse, a letto sono uno tranquillo poi magari una frustata te la do, donne preparatevi perché con me c’è molto da divertirsi”.

Matteo Diamante, da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi

Matteo Diamante è noto al pubblico per essere stato concorrente de L’Isola Dei Famosi 2021 e per essere stato un corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne 2017 2018 e un concorrente del programma Ex On The Beach. E’ stato un pupo de La Pupa, Il Secchione 2021 ed è inviato per Ex On The Beach 3. Matteo è un grande appassionato di fitness, e oltre ad avere un fisico scolpito realizza anche alcuni video fit nel suo canale youtube con consigli per l’allenamento, pur non essendo un personal trainer Matteo è in grado di mostrare esercizi e movimenti da svolgere.

Matteo Diamante è un naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, ed entra nel programma il 22 aprile 2021 per portare una ventata di freschezza al programma. Matteo, reduce dal programma reality la Pupa e Il Secchione, si misura con una realtà completamente diversa da quella vissuta. Matteo Diamante è riuscito ad arrivare in finale contendendosi la vittoria con gli altri finalisti. Matteo viene eliminato nella serata finale, perdendo il televoto contro Awed. Matteo chiude quindi la sua avventura classificandosi al sesto posto del programma.











