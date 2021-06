Matteo Diamante eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Una lettera d’addio ad Awed e..

Matteo Diamante eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Matteo Diamante eliminato all’Isola dei Famosi 2021? Il tempo stringe, la finale sta per prendere il via e il nostro Pupo rischia grosso visto che aprirà l’ultima puntata del programma mettendosi contro l’amico Awed nel primo televoto che selezionerà il vincitore di questa edizione. La notizia della nomination non ha fatto molto felice Awed ma sicuramente Matteo Diamante l’ha presa diversamente perché già felice di essere arrivato fino a questo punto. In queste settimane Matteo ha saputo tenere le redini prima delle sue ragazze e del gruppo degli Arrivisti, poi è riuscito ad inserirsi anche nell’altro gruppo anche se sul suo cammino ha trovato Andrea Cerioli. Il tronista bolognese non ha mai sopportato fino in fondo l’arrivo dei nuovi concorrenti nei suoi spazi e questo ha creato non pochi attriti con il Pupo e non solo (vedi Miryea Stabile), cosa ne sarà quindi di loro se si trovassero uno contro l’altro questa sera?

L’amicizia speciale con Awed e la famosa lettera

In questi giorni Matteo Diamante ha tirato le somme della sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 dicendosi felice per quello che ha fatto e dove è arrivato ma anche per la bella amicizia che ha trovato in Awed. I due si sono ritrovati spesso a parlare di una vita simile, una voglia di fare cose grandi ma sempre fermati dai loro genitori e dai loro padri pronti a tenerli con i piedi per terra. Ad Awed, Matteo ha dedicato delle parole importanti mettendo una lettera le cose belle della loro amicizia e del loro rapporto e regalando all’amico una pietra divisa in due che avrà modo di ricordargli quello che sono stati l’uno per l’altro in questi giorni.

