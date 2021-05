Matteo Diamante eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Vittima di una chiara strategia

Matteo Diamante eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Matteo Diamante eliminato all’Isola dei Famosi 2021 o prossimo finalista del programma? Mancano ormai pochi giorni all’ultima puntata e per il Pupo è arrivato il momento di fare i conti con quello che è stato il suo percorso e che sarà. Nei giorni scorsi ha parlato con quella che è la sua situazione, del fatto che non ha mai vissuto una nomination vera e propria come questa e non sa nemmeno se riuscirà a superarla.

Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Lui: "sogno una famiglia e il matrimonio"

Matteo Diamante sa bene che è il pubblico a decidere le sorti dei naufraghi ma spera davvero di riuscire ad arrivare in fondo dopo questo suo percorso. Il naufrago è convinto di aver fatto tanto ma, soprattutto, di aver superato quello che di solito è il suo limite: “Non pensavo di arrivare così lontano e di resistere per oltre un mese” ma per lui è arrivato il momento di fare i conti con l’eliminazione o l’arrivo in finale, quale sarà la sua sorte?

Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ Parla l'amica: "Lui le manca tantissimo!"

Matteo Diamante: “Ho paura di non superarla”

Nessuna lite per Matteo Diamante in settimana all’Isola dei Famosi 2021. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto al centro degli scontri con Ignazio Moser tant’è che la stessa Cecilia Rodriguez spesso è intervenuta sui social contro di lui, ma cosa è successo in questi ultimi giorni? Proprio della situazione che si è creata sull’Isola ha parlato Matteo con l’amica Isolde Kostner. I due hanno avuto modo di parlare dei loro rivali, da una parte proprio Ignazio Moser e dall’altra Andrea Cerioli, ed entrambi sono arrivati a pensare che il fatto che per loro sia arrivata già la parola finale, i loro animi si siano placati e per questo li abbiano un po’ lasciati da parte. Cosa succederà questa sera quando tornerà il momento delle nomination e di ben tre eliminazioni?

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile/ Andrea Cerioli attacca: "Hai una voce fastidiosa!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA