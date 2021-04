Matteo Diamante ex fidanzata e flirt/ Da Sabrina Ghio a Nikita Pelizon al rapporto speciale con Sara Hafdaoui

Fidanzata Matteo Diamante: ecco tutti i suoi flirt

Matteo Diamante è pronto a sbarcare all’Isola dei famosi 2021. Nato a Genova nel 1989, Matteo è ormai un volto noto del piccolo schermo. Nel 2017 ha partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatore della tronista Sabrina Ghio. Nel 2020 è stato uno dei protagonisti del programma di Mtv “Ex On The Beach”, dove si è presentato come un dongiovanni. Le cose sono cambiate con l’arrivo della sua ex fidanzata Nikita Pelizon, da lui definita “l’Innominabile”. Nata a Trieste il 20 marzo 19994, Nikita lavora come modella e ha anche partecipato come tentatrice a “Temptation Island” nel 2018. Con l’arrivo dell’ex fidanzata nel programma Matteo Diamante ha mostrato il suo lato più romantico: “Sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua… Mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire”, le ha detto nell’ultima puntata del programma. I due, però, si sono lasciati poco dopo.

Matteo Diamante: da Nikita Pelizon a Sara Hafdaoui

Matteo Diamante è stato recentemente uno dei protagonisti del programma “La pupa e il secchione e viceversa”. Nel ruolo di pupo ha fatto coppia con la secchiona Sara Hafdaoui. Nel corso del programma tra i due si è creato un legame piuttosto speciale, tanto che dopo la loro eliminazione Matteo ha pubblicato su Instagram una Stories con una bellissima dichiarazione per Sara: “Sei un tornado! Una forza della natura. Una donna con la ‘D’ maiuscola. Se avessi pensato a me stesso ti avrei dovuta cambiare forse, ma volevo stare con te fino alla fine, il cuore mi diceva così. Affondare insieme è stato un onore perché stare al tuo fianco è un privilegio. Unica in tutto e per tutto. La mia secchiona”. Al momento Matteo Diamante è single.

