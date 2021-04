Matteo Diamante/ Fa piangere Manuela Ferrera con il suo riso.. bruciato!

Matteo Diamante è già protagonista e, a suo modo, leader dell’Isola dei Famosi 2021, almeno nella ‘versione’ arrivista. Appena arrivato sulla Playa giovedì scorso, ancora prima di spogliarsi e fare le presentazioni ufficiali con i suoi colleghi naufraghi, ha deciso di mettere mano alla sua porzione di spiaggia mettendo insieme i pali necessari per costruire una capanna per lui e le sue tre damigelle e poi ha messo al sicuro il fuoco che loro hanno in gestione perché ‘vinto’ giovedì scorso. Le sue tre donzelle hanno deciso di mettersi a disposizione aiutandolo in quello che c’era bisogno di fare, con funi e pali, ma alla fine ecco che le cose sono precipitate qualche ora dopo. A mettere in crisi il nuovo gruppo degli arrivisti ci ha pensato proprio Manuela Ferrera che è già finita nel mirino dei suoi compagni di avventura.

Matteo Diamante fa piangere Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi 2021, perché?

In particolare, proprio la showgirl, ha messo Matteo Diamante con le spalle al muro quando si è sciolta in lacrime per via del suo riso che ha finito col bruciarsi. Scoppia così la lite all’Isola dei Famosi 2021 perché la bella Manuela si è sentita offesa e ferita nell’orgoglio tanto da dare di matte iniziare a piangere e discutere con tutti a cominciare proprio da Matteo, reo di averla lasciata digiuna, e finendo poi per lasciare il suo posto tra gli arrivisti e unirsi ai naufraghi poco lontani. In questi giorno Matteo Diamante ha avuto modo di mettersi a suo agio sull’Isola e, soprattutto, con Vera Gemma che continua a seguirlo e tenerlo d’occhio perché molto colpita dal fisico del bel Pupo, che sia arrivato davvero qualcuno che possa mettere in crisi Jeda?

