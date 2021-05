Matteo Diamante finalista all’Isola dei Famosi?/ Finge con tutti o nuove alleanze?

Matteo Diamante finalista all’Isola dei Famosi 2021?

Matteo Diamante finalista dell’Isola dei Famosi 2021? Tutto è possibile specie quando si è arrivato all’Isola sotto forma di Arrivista e poi si è puntato il dito contro uno dei personaggi più in vista e seguiti, Ignazio Moser. Parte da qui adesso il vero gioco in vista della finale del 7 giugno prossimo e scopriremo solo nella diretta di questa sera quale sarà il destino del bel Pupo. Matteo è arrivato prendendosi cura delle sue donne, mettendo insieme la sua tenda, poi procurando il cibo e tenendo acceso il fuoco ma quando i due gruppi si sono uniti le scintille non sono mancate.

Matteo è molto amico di Awed, con lui ha avuto modo di aprirsi raccontando anche della diffidenza di suo padre verso questo mondo e anche di come abbia sempre storto il naso quando lui ha parlato di questo futuro in tv. Dall’altra parte, invece, ha saputo cogliere l’aspetto positivo di Fariba tanto da diventare suo amico sull’Isola e parlare in sua difesa in alcune occasioni, solo strategia?

Matteo Diamante finge con tutti?

In molti sono convinti che Matteo Diamante sia il bravo ragazzo che vediamo all’Isola dei Famosi 2021 ma dall’altra parte c’è chi è convinto che la sua sia solo strategia così come quando ha litigato con Ignazio Moser con buona pace di Cecilia Rodriguez che ha avuto modo di beccarlo un po’ via social. Qual è il suo vero volto? La risposta arriverà solo questa sera quando sarà chiamato a fare di tutto per ottenere un posto in finale oppure rischiare di essere eliminato a pochi passi dall’ultima puntata.

