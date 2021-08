Matteo Diamante, incidente stradale con un tir/ “Ho rischiato la vita, un miracolo!”

“Abbiamo richiato la vita ma siamo salvi. Un tir non dovrebbe sorpassare punto”. Iniziano così le storie pubblicate su Instagram da Matteo Diamante in cui racconta di aver rischiaro la vita. Nelle immagini, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi mostra proprio il momento successivo all’impatto, inquadrando sia la sua auto che il tir che ha rischiato di ucciderli. “Ancora non ci credo che siamo vivi e sto stron** del tir vuole avere ragione!”, ha allora aggiunto Diamante, “Oltre ad averci fatto rischiare la vita, voleva pure avere ragione. Domani vi racconto, ora mi calmo”, ha quindi concluso ieri sera, con le immagini della polizia intenta a fare gli accertamenti del caso. Passata la notte e calmata la rabbia e la paura del momento, Matteo Diamante ha deciso di spiegare ai follower le dinemiche dell’incidente dal quale ha ammesso di essere uscito vivo per miracolo.

Matteo Diamante: “Fortunato ad essere qui a poterlo raccontare”

“Oggi potevo non essere qui a raccontarlo, fortunatamente eccomi qui.” ha esordito Matteo Diamante su Instagram. Così ha spiegato: “Un camion stava sorpassando un altro camion con rimorchio, che è una delle cose che odio di più al mondo! Questi rincogl*niti metto a repentaglio la vita di noi che siamo in macchina. Noi stavamo sulla corsia di sorpasso e, a un certo punto, mi vedo la ruota del camion sul mio finestrino. Praticamente a metà rimorchio ci prende completamente e inizia a farci sbandare. Ci siamo fermati poi, è andata veramente bene, è stato un miracolo!” Tutto si è dunque risolto per il meglio, seppur lo spavento è stato grande.

