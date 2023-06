Matteo Diamante: “Innamorato di Nikita? Penso che…”/ “E’ giusto che si senta libera”

Matteo Diamante, l’incontro con Nikita Pelizon al GF Vip dopo la rottura: “Ero nel pallone…”

Una delle dinamiche più coinvolge gli appassionati del GF Vip è senza dubbio la sfera sentimentale. Nella Casa più chiacchierata d’Italia nascono spesso grandi amori; vale anche il caso dei grandi ritorni di fiamma che coinvolgono per l’appunto alcuni protagonisti del reality. Nelle ultime settimane sembra essere tornato in auge il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. I due si sono lasciati alcuni mesi prima che la modella prendesse parte, per poi trionfare, al GF Vip e il suo ex ebbe modo di entrare nella Casa come ospite temporaneo. Da allora il loro rapporto sembra essersi cementato ulteriormente e dopo l’esperienza condivisa sono state molteplici le dichiarazioni parse come riferimento ad un possibile ritorno di fiamma.

L’ultimo ad aver riacceso i rumor a tinte rosa tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante è stato proprio quest’ultimo. Come riporta Coming Soon, il giovane è intervenuto nel programma radiofonico Turchesando rilasciando alcune dichiarazioni per nulla banali. “Quando sono entrato ero nel pallone perchè era davvero da tanto tempo che non ci incrociavamo…E’ stato un bel momento.” Ricorda così il modello il suo incontro con Nikita Pelizon al GF Vip, diverso tempo dopo la sofferta rottura. Chiaramente, il giovane è entrato anche nel merito delle frecciatine che i due si sono lanciati nel tempo: “Quando si è arrabbiati si può dire e pensare una cosa, però quando sei da solo la notte ci pensi e dici: ma perchè l’ho detto. Le voglio bene, non avrei dovuto farlo…”.

Matteo Diamante e il possibile ritorno di fiamma con Nikita Pelizon: “Non abbiamo fretta, però…”

“Quando due persone vogliono discutere spesso arrivano anche a litigare e poi si allontanano, a volte è solo un fatto di comunicazione. Magari vogliono dire la stessa cosa facendo valere la propria opinione, ma in modo sbagliato…”. Continua così il discorso di Matteo Diamante a Turchesando – riportato da Coming Soon – ancora nel merito della rottura del passato con Nikita Pelizon, prima di arrivare allo splendido rapporto di oggi. “Poi dopo un anno e mezzo ci siamo incontrati di nuovo. Ed eccoci qua. Se amo Nikita? Oddio, amore è una parola grossa; per me l’amore è anche felicità e tranquillità. Ho 34 anni e penso che l’amore sia felicità e tranquillità”.

Proseguendo nel suo intervento a Turchesando, Matteo Diamante entra poi nel merito della stabilità attuale e del supporto professionale offerto a Nikita Pelizon. “L’ho corteggiata tanto e lei se n’è resa conto. Stiamo facendo anche tanto. Sono anche contento di averle dato una mano per i suoi lavori…Io da persona che le vuole bene posso dare dei consigli a livello lavorativo per farla lavorare al meglio. Ci vediamo spesso, per lavoro e non solo”. In conclusione, Matteo Diamante ha rivelato: “Se è la donna della mia vita? Quello non si può negare. Quando non siamo insieme ci manchiamo… Ti posso garantire che io non ho fretta e lei neanche. Ed è giusto che sia libera e rimanga libera”.











