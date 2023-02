Matteo Diamante insulta Onestini al GF Vip: “Cogli*ne e viscido. Persona falsa”/ Sonia lo stronca!

Matteo Diamante, scontro e insulti a Luca Onestini in diretta al Grande Fratello Vip

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip tra Matteo Diamante e Luca Onestini. Volano parole pesanti, soprattutto da parte dell’ex di Nikita Pelizon che proprio non sopporta il rivale, al punto da insultarlo in vari modi in diretta.

“In questi giorni ho imparato grazie ad Antonino, che reputa Onestini come me, ovvero un cogli*ne!” esordisce Matteo contro Onestini. E continua: “Tu pensi più ai follower che alla crescita personale, sei una persona viscida! – e rivolto a Ivana Mrazova – Ma come hai fatto a stare con una persona così? Una persona falsa!”

Lo sfogo di Matteo Diamante in diretta continua e si estende anche al gruppo di Onestini, con particolare riferimento a Oriana Marzoli: “Loro parlano senza microfono, insultano, in spagnolo anche, hanno anche dato della ‘poco di buono’ a una ragazza…” tuona Diamante.

Sonia Bruganelli chiede però di intervenire con un intervento volto ad ammonire Matteo Diamante. A lui dice: “Entrare in quel modo lì non è comportarsi da ospite, stai parlando di cose che avresti visto, sentito, non credo che il tuo ruolo fosse questo, non credo dovessi entrare per attaccare persone che stanno lì da 4 mesi. L’unica lì che è entrata davvero con dei sentimenti e col giusto modo è Ivana, gli altri due invece vedo che stanno sgomitando per avere spazio nel reality.”

