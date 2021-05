Matteo Diamante/ Lite con Andrea Cerioli per la granchiata e su Fariba Tehrani…

Matteo Diamante vero rivale di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021?

Possiamo dire senza ombra di dubbio che Matteo Diamante è sicuramente l’opposto di Andrea Cerioli sia nel modo di fare che in quello di giudicare le persone. All’Isola dei Famosi 2021 ci si prepara ad una nuova diretta ma sicuramente in questi giorni i due hanno avuto il loro bel da fare e tutto per via della reunion dei gruppi che ha visto i due leader andare allo scontro, o quasi. Al momento la miccia sembra solo accesa ma c’è chi già pregusta il momento della vera e propria esplosione, avverrà questa sera in Palapa in diretta? Quello che è certo è che il bolognese ha visto invadere il suo spazio da Matteo e le sue donne e questo lo ha mandato in tilt tanto da invitarlo a farsi un altro fuoco e spostarsi anche di notte per le sue granchiate per non disturbare chi dorme e a quel punto l’ex Pupo ha ammesso di sentirsi un po’ spiazzato.

Matteo rivaluta Fariba e poi ammette di aver pensato a casa…

Dall’altra parte, però, ha avuto modo di avvicinarsi molto a Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 ma è stato proprio in questi giorni che i due hanno avuto modo di parlare di Fariba Tehrani. Matteo Diamante è colpito da lei pur ammettendo che si deve prendere il verso giusto per capirla e a lui si è accodata anche Valentina Persia. L’attrice ha ammesso di essersi un po’ fatta condizionare dai pregiudizi, cosa che solitamente non fa in vita sua, ma di essere rimasta colpita da Fariba. Matteo Diamante è convinto che a volte i pregiudizi non aiutino e che bisogna conoscere una persona e poi con l’amica Miryea ammette di aver pensato spesso a casa, agli amici, al suo amato fratello ma di non aver ancora vissuto un momento di down vero e proprio, arriverà?

