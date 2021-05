Matteo Diamante/ Lite in diretta con Cecilia Rodriguez? La fidanzata di Moser attacca

Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 continua ad andare avanti e i momenti in cui stava in pace pronto a sbucciare fruttini con le sue donne nel suo gruppo degli Arristi sono ormai lontani e dimenticati. A mettere in crisi il bel Pupo è il fatto di essere di nuovo riunito insieme agli altri naufraghi non ha fatto altro che peggiorare le cose. In particolare, non è la prima volta che ci sono degli screzi tra Matteo Diamante e Ignazio Moser ma ad accendere le polemiche è stata una conversazione. Le ultime discussioni sorte sull’isola sono nate proprio quando il Pupo ha origliato una conversazione di alcuni suoi compagni che si organizzavano per nominarlo, almeno a suo dire. A quel punto è nato un confronto molto acceso che si è spento a stento. Matteo Diamante non è finito in nomination ma dopo la puntata gli animi si sono di nuovo accesi.

Ignazio Moser, rissa sfiorata con Matteo Diamanti/ "Ma vaff*nculo!", lite choc all'Isola dei Famosi

Matteo Diamante, è rissa con Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 e Cecilia Rodriguez…

A disturbare Matteo Diamante e gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 è il fatto che proprio Miryea Stabile ha confermato il fatto che alcuni naufraghi si stavano mettendo d’accordo per votarla. La Pupa ha cercato di spiegare le cose ma senza molto successo e il risultato è che Matteo Diamante e Ignazio Moser hanno di nuovo sfiorato la rissa. I due non trovano un punto di accordo e anche Angela Melillo viene tirata in mezzo alla discussione tanto che a casa anche Cecilia Rodriguez dice la sua stufa del comportamento di Matteo Diamante. E’ arrivato il momento di uno scontro tra l’argentina e il pupo questa sera? Al momento le anticipazioni non rivelano niente ma, conoscendo il carattere schietto e deciso della Rodriguez, è facile pensare ad una lite in diretta tra lei e Matteo. Intanto questa sera i naufraghi si giocheranno una cosa importante, l’immunità, la questione ‘accordo’ tornerà di nuovo a galla dopo quello che è successo a Miryea qualche settimana fa?

LEGGI ANCHE:

Ignazio Moser in difficoltà con Isolde Kostner/ Scontro in arrivo in diretta?Ignazio Moser dettaglio hot/ Forme molto prorompenti sotto il costume...

© RIPRODUZIONE RISERVATA