Matteo Diamante, problemi dopo l’Isola dei Famosi/ “Dolori allo stomaco, la notte…”

Sono trascorsi pochi giorni dalla fine dell’Isola dei Famosi 2021. I naufraghi finalisti sono tornati a casa ma il ritorno, per alcuni in particolare, non è stato semplice. D’altronde è ben noto che il ritorno alla normale alimentazione per chi per mesi si è alimentato solo con riso e cocco su un’isola deserta non è cosa semplice. A confermarlo però è stato anche Matteo Diamante che, dopo aver riabbracciato tutti i cari e aver ritrovato la sua normalità, ha iniziato ad accusare problemi alla digestione. Così, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere di non essere nel pieno della forma: “Mi sveglio in continuazione tutta la notte per dolori allo stomaco”, ha ammesso.

Ignazio Moser come Matteo Diamante: problemi dopo l’Isola dei Famosi 2021

Non è stato dunque facile per Matteo Diamante il ritorno alla normalità ma non lo è stato anche per Ignazio Moser. Lui è tornato dall’Isola dei Famosi insieme alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, giunta in Honduras per fargli una sorpresa. Nelle stories pubblicate nelle ultime ore su Instagram, Ignazio ha ammesso di aver mangiato tantissimo e di averne però subito subito le conseguente con notti insonni e non proprio facilissime. A questo va aggiunto il jet lag e la difficoltà con l’abituarsi nuovamente alla routine italiana. Insomma, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, come molti prima di loro, stanno tornando alla normalità tra malori e qualche difficoltà. Servirà qualche tempo prima che tutto torni sereno.

