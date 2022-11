Matteo Diamante replica a Giaele De Donà “Non faccio le cose per visibilità”/ “Io al GF Vip? Se mi chiamano…”

Giaele De Donà contro Matteo Diamante, lui replica su Instagram

Matteo Diamante torna ad intervenire sui social, stavolta non per accusare George Ciupilan o replicare alla sua ex Nikita Pelizon, ma per dire la sua dopo le dichiarazioni fatte da Giaele De Donà sul suo conto. Cosa ha detto la gieffina? Rincuorando George dopo la visione dei messaggi di Matteo su di lui, Giaele ha detto: “Non rimanerci male, secondo me l’ha fatto per la situazione in cui sei, per avere visibilità. Ricordati che vorrebbe pure lui entrare qui. Avrà preso la palla al balzo“.

Così ha spiegato come Matteo sarebbe stato scelto come concorrente dell’Isola dei Famosi: “Me l’ha detto come è entrato all’Isola. Mi ha detto che per riuscirsi ha parlato male di tutti, così lo hanno chiamato. Sta facendo la stessa cosa adesso, stesso metodo“.

Di fronte a queste dichiarazioni, Matteo Diamante è intervenuto su Instgram con un video in cui spiega la sua versione dei fatti. “È vero che Giaele ti ha chiamato per avere delle informazioni su dei concorrenti? Assolutamente sì, ho speso buone parole per le persone sulle quali sono stato interpellato”, ha esordito, replicando poi alle stoccate della De Donà.

“Detto questo, è tutto vero ma fino a un certo punto. Non faccio le cose per visibilità, che poi arrivi ben venga! Ma io vengo pagato da altre reti o altre aziende, ma lo faccio anche per piacere, per commentare i programmi e i reality.” ha dichiarato. Così ha concluso: “Poi se mi chiamano per entrare è perché, evidentemente, chi hanno scelto all’inizio è noioso e non va bene. – infine una stoccata alla De Donà – E concludiamo dicendo che Giaele dice di me ‘per visibilità’, mi fa ridere perché lei fino a ieri ‘moglie di Brad'”.

