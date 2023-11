Matteo Diamante “Sto male, non è una passeggiata”/ “Nikita Pelizon dopo tre giorni…”

Matteo Diamante si sfoga dopo il trapianto di capelli: “Mi sento come se stessi male”

Non è un periodo facile per Matteo Diamante, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello noto anche per essere stato fidanzato con Nikita Pelizon. Nei giorni scorsi l’ex gieffino ha rivelato di aver fatto un trapianto dei capelli ed il percorso è stato e continua ad essere tutt’altro che facile. Matteo Diamante ha confessato che convive con questo problema da dieci anni, che è riuscito fortunatamente a contenerlo ma la stempiatura sempre più evidente gli creava non pochi disagi e per questo ha deciso di rivolgersi ad una clinica specializzata per risolvere il problema.

L’operazione è andata bene ma il recupero gli sta dando alcuni problemi e per questo Matteo Diamante si è sfogato sui social nelle scorse ore. “Buon giorno, vi devo dire la verità” ha premesso il modello, che poi ha aggiunto: “È già la terza mattina che mi alzo con l’umore un po’ sballato. Mi sento come se stessi male, anche febbre.” L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha ammesso che prende antibiotici e che non è una passeggiata quello che sta attraversando. Per fortuna a dargli gioia e un po’ di sollievo ci sono i tanti messaggi dei fan che gli arrivano in queste ore. Ed infine, proprio ai suoi follower, ha voluto chiedere a chi ha fatto la sua stessa operazione come si è sentito, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Di tutt’altro tenore, invece, è stato l sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sempre sui social postato ieri. Infatti Matteo Diamante si è detto deluso e amareggiato per il comportamento di alcuni suoi amici che non si sono comportati come tali. Il modello si è infatti sfogato con post su X (ex Twitter): “A distanza di tre giorni, anche la mia ex, ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un “come stai?” Non potevano saperlo, ho solo postato un video visto da 2 mln di persone in due giorni ì. Comunque tutto ok, non sarà la fine del mondo, ma vabbè.”

Subito dopo Matteo Diamante con altri post ha fatto altre precisazioni, chiarendo che i suoi migliori amici si sono fatti sentire sia prima che dopo l’intervento mentre altri, presunti tali, non sono non si sono preoccupati di lui ma allo stesso tempo sono sempre pronti a farsi vivi quando gli serve un favore. Alla fine, però, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon dopo il suo sfogo ha ammesso che ora è intenzionato a pensare solo alla sua salute ed alla sua netta ripresa.











