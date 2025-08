Matteo Diamante torna a parlare delle sue partecipazioni ai reality televisivi e si esprime su Temptation Island, svelando perché non parteciperebbe

È uno dei volti più noti dei reality italiani, nonché un ottimo concorrente che, nelle sue varie partecipazioni, è sempre riuscito a creare dinamiche interessanti: parliamo di Matteo Diamante, che il pubblico ha conosciuto in programmi televisivi come Ex on the Beach Italia, La Pupa e il Secchione, Italia Shore, ma anche il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

In realtà, al GF ha partecipato in qualità di ospite, come ex fidanzato di una concorrente tanto amata quanto discussa: Nikita Pelizon. All’Isola, invece, si è reso grande protagonista, sia per gioco che per dinamiche. Nel corso di un’intervista rilasciata a Comingsoon, Diamante ha parlato proprio di queste sue avventure, definendosi un “ottimo concorrente”. Tuttavia, proprio al Grande Fratello probabilmente non parteciperebbe di nuovo in qualità di concorrente vero e proprio, perché “Stare sei mesi dentro una casa è veramente troppo per me”.

Matteo Diamante svela: “Ecco perché non parteciperei mai a Temptation Island”

Poi ha parlato di Temptation Island, definendolo l’unico reality che fa ancora ottimi ascolti. Il motivo? “La gente ama le coppie che litigano, si amano, si sfasciano… il pubblico vuole la verità”, cosa che dunque non vedrebbe in altri reality. Eppure, al programma condotto da Filippo Bisciglia, Matteo Diamante non parteciperebbe mai, perché molto geloso: “non riuscirei proprio a vedere la mia ragazza in determinati contesti. – ha spiegato nel corso dell’intervista – Il primo video che non mi piace passerei attraverso i muri (ride ndr).” Avrebbe però partecipato in qualità di single: “Se non avessi già fatto altro, avrei accettato di fare il tentatore per farmi conoscere. Per chi non è ancora noto al grande pubblico, Temptation Island è una bella vetrina.”, ha infatti sottolineato l’ex gieffino.

